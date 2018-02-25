Ляшко: Больше своего угля – это больше рабочих мест для наших людей

Вчера, 23:50

В прошлом году на станции, для работы на украинском антраците, переоборудовали два энергоблока. В этом году – должны реконструировать еще два


Украинская энергетическая отрасль должна быть независимой от импортного сырья. Об этом заявил лидер радикальной партии Олег Ляшко во время визита на Приднепровскую тепло-электро-станцию. Здесь он встретился с коллективом и пообещал: делать все возможное, чтобы ТЭС – работала бесперебойно.

В прошлом году на станции, для работы на украинском антраците, переоборудовали два энергоблока. В этом году – должны реконструировать еще два.

"Задача государства, и мы этого требуем от правительства, инвестировать в добычу собственного угля. Потому что импортный уголь дорогой. Это означает подорожание тарифов на электроэнергию, коммунальные услуги, и как следствие – и на цены в магазинах. Поэтому больше своего угля – это значит рабочие места для наших людей. Инвестиции. Инвестиции в модернизацию, инвестиции в развитие и создание новых рабочих мест", – заявил Ляшко.

За последнюю неделю политик посетил Харьков, Днепр, Мариуполь и Запорожье.
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