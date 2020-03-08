Ляшко дал Шмыгалю совет, как сделать новый Кабмин "правительством для людей"

Денис Шмыгаль / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Новый украинский премьер Денис Шмыгаль должен понять: чтобы его Кабмин стал "правительством для людей", для этих людей нужно что-то сделать.

Об этом лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко рассказал в эфире программы "Обратная связь" на телеканале "Украина 24".

"А то все приходят к власти и рассказывают: правительство для людей, власть для людей, президент для людей… Только оказывается, что для "людей", которые рядом с ними, а не для тех миллионов украинцев, которые за них голосуют, а потом уезжают за границу, чтобы найти, где заработать и как прокормить свою семью", – заявил политик.

По его словам, "правительство для людей" должно заняться возрождением экономики, пересмотром бюджета, выполнением закона об индексации пенсий и увеличением зарплат, чтобы остановить трудовую миграцию.

"А с кого должен брать пример новый премьер? Да с самых мощных экономик мира – американцев, японцев, турок, которые защищают своего производителя, а не уничтожают, как у нас это делается, которые максимально делают все для того, чтобы страна была сильной", – подчеркнул "радикал".

"Поэтому, чтобы правительство и власть были для людей, в первую очередь нужно, чтобы эти люди достойно жили. Не только те "люди" на Печерских холмах, а все люди в нашей стране. Вот тогда будет и счастливая страна, и правительство не будут выгонять каждые полгода", – резюмировал Ляшко. В тренде Зеленский рассказал о приоритетах в политике, а Данилов – откуда взялся коронавирус: главные высказывания недели

Напомним, в эфире информационного телеканала "Украина 24" стартовала новая авторская программа "Обратная связь". Каждую субботу в 22:00 зрители смогут узнавать о важных новостях недели от известных людей, которые как простые граждане готовы искренне и неформально прокомментировать происходящие в стране события. Слоган программы: "Что мы с вами об этом думаем?".

Смотрите полный эфир программы "Обратная связь" от 7 марта.

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