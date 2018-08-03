Ляшко детально объяснил, зачем идет в президенты

Народный депутат убежден, что только сильная вертикаль власти сумеет привести к порядку

Лидер Радикальной партии, народный депутат Олег Ляшко возмущен тем, что власть ничего не делает для остановки волны преступности во всех регионах Украины. Он рассказал, зачем идет в президенты, и как собирается навести порядок.

"Ежедневная хроника новостей может свести с ума: убивают, стреляют, взрывают, отжимают, насилуют, грабят, занимаются рейдерством. Сегодняшняя Украина – территория хаоса и анархии", – написал лидер Радикальной партии на свой страничке в Facebook.

Народный депутат убежден, что только сильная вертикаль власти сумеет победить этот бардак. Ляшко отметил, что справится с этим, когда возглавит страну.

"Я иду в Президенты, чтобы железной рукой преодолеть хаос, произвол и анархию; чтобы восстановить закон и порядок в нашем государстве, дать людям покой, работу и уверенность в завтрашнем дне. Я восстановлю сильную вертикаль власти, мощные правоохранительные органы и спецслужбы, чтобы они пресекали любые преступления, защищали жизнь украинцев и безопасность нашего государства", – отметил Ляшко.

Напомним, ранее народный депутат заявил, что намерен добиваться принятия законопроектов об усилении ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и о химической кастрации педофилов, а также обратился к правительству с требованием восстановить санитарно-эпидемиологический контроль за качеством продуктов питания.

Как сообщалось, в марте позиция Олега Ляшко в предвыборном рейтинге кандидатов в президенты значительно укрепилась.