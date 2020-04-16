Ляшко готов предоставить медикам для обсервации свою квартиру в Киеве и офис партии

«Сегодня все должны забыть о своем комфорте и сделать хоть что-то для комфорта тех, кто занят спасением жизней», - заявил политик

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что готов предоставить медикам, которые заболели коронавирусом, свою квартиру в Киеве на ул. Московская площадью 94 кв.м и офис партии на Кловском спуске площадью 192 кв. м для обсервации на время пандемии.

Об этом говорится в сообщении в Facebook.

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"В квартире есть два санузла, балкон, где можно подышать свежим воздухом, там могут одновременно жить 5-6 человек. Наш радикальный штаб при необходимости обустроим раскладными кроватями вместо офисных столов и стульев и в нем можно поселить до 10 медработников, санузел есть", – добавил он.

"Сегодня все должны забыть о своем комфорте и сделать хоть что-то для комфорта тех, кто занят спасением жизней. Обращаюсь к главе МОЗ Максиму Степанову, чтобы он принял во внимание мое предложение", – отметил политик.

Настоящим проявлением христианской любви и милосердия Олег Ляшко считает решение Украинской Греко-Католической Церкви отдать медикам Патриарший дом во Львове.

"Останемся людьми", – резюмировал он.

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Добавим, что Олег Ляшко считает, чтоборьба с коронавирусом в Украине способна сделать страну сильнее.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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