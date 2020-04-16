Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,22
29,64
  1. Новости политики

Ляшко готов предоставить медикам для обсервации свою квартиру в Киеве и офис партии

16 апреля, 21:18

Елена Кузьмич

«Сегодня все должны забыть о своем комфорте и сделать хоть что-то для комфорта тех, кто занят спасением жизней», - заявил политик

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что готов предоставить медикам, которые заболели коронавирусом, свою квартиру в Киеве на ул. Московская площадью 94 кв.м и офис партии на Кловском спуске площадью 192 кв. м для обсервации на время пандемии.

Об этом говорится в сообщении в Facebook.

Реклама

"В квартире есть два санузла, балкон, где можно подышать свежим воздухом, там могут одновременно жить 5-6 человек. Наш радикальный штаб при необходимости обустроим раскладными кроватями вместо офисных столов и стульев и в нем можно поселить до 10 медработников, санузел есть", – добавил он.

"Сегодня все должны забыть о своем комфорте и сделать хоть что-то для комфорта тех, кто занят спасением жизней. Обращаюсь к главе МОЗ Максиму Степанову, чтобы он принял во внимание мое предложение", – отметил политик.

В тренде
Суд по делу Черновол: экс-депутату избрали меру пресечения

Настоящим проявлением христианской любви и милосердия Олег Ляшко считает решение Украинской Греко-Католической Церкви отдать медикам Патриарший дом во Львове.

"Останемся людьми", – резюмировал он.

Реклама

Добавим, что Олег Ляшко считает, чтоборьба с коронавирусом в Украине способна сделать страну сильнее.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

медики офис Украина коронавирус Олег Ляшко Радикальная партия квартира в Киеве обсервация

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кулеба отреагировал на циничное
Кулеба отреагировал на циничное "предложение" Ирана по сбитому самолетуПолитика
В России военный суд признал
В России военный суд признал "законным" фейковый приговор украинскому экс-министруПолитика
Новый обмен пленными на Донбассе: главные подробности, фото и видео
Новый обмен пленными на Донбассе: главные подробности, фото и видеоПолитика
Зеленский назвал самый опасный момент на Пасху
Зеленский назвал самый опасный момент на ПасхуПолитика
Депутат Вадим Новинский заразился коронавирусом
Депутат Вадим Новинский заразился коронавирусомПолитика
Горячее лето 2014-го: краткая история АТО в семи постах на Facebook
Горячее лето 2014-го: краткая история АТО в семи постах на FacebookПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...