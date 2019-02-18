Ляшко намерен инициировать освобождение от налогообложения минимальной зарплаты
Лидер Радикальной партии отметил, что налог должен платить тот, кто получает миллионные зарплаты
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко намерен инициировать освобождение от налогообложения минимальной зарплаты. Об этом он заявил в студии "Сегодня" на телеканале "Украина".
Ляшко отметил, что во время визита в Коростышев Житомирской области ему задали вопрос, облагается ли налогом минимальная зарплата в 4173 грн.
"Да, минимальная зарплата облагается налогом", – ответил Ляшко и добавил, что чиновники, которые получают миллионные зарплаты, платят налог только до 50 тысяч.
"Где справедливость? Один получает минимальную зарплату и платит 20% налога, а второй получает миллионную зарплату – и не платит. Поэтому я предлагаю освободить два миллиона украинцев, которые получают минимальную зарплату, от налогообложения. И ввести налог на роскошь. Тот, кто получает миллионные зарплаты – должен платить", – заявил Ляшко.
Кроме того, Ляшко предлагает отменить решение правительства про повышение цен на газ и отменить нынешний порядок начисления субсидий.
Ранее мы писали, что украинцев в 2019 году ждет существенное повышение зарплат. Главные предпосылки по мнению экономистов — рост экономики страны, а также отток кадров за границу, что заставляет наших работодателей повышать выплаты. Впрочем, платить больше будут не всем подряд, а только тем, кто имеет высокую квалификацию и востребован. Остальные наемные работники в лучшем случае могут рассчитывать на обещанную Кабмином среднюю зарплату в 10,5 тысяч грн, в худшем — на повысившуюся с 1 января минималку до 4123 грн.
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