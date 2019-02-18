Ляшко намерен инициировать освобождение от налогообложения минимальной зарплаты

Лидер Радикальной партии отметил, что налог должен платить тот, кто получает миллионные зарплаты

Ляшко намерен инициировать освобождение от налогообложения минимальной зарплаты 2019-02-18T21:30:26+02:00 Политика Лидер Радикальной партии отметил, что налог должен платить тот, кто получает миллионные зарплаты

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко намерен инициировать освобождение от налогообложения минимальной зарплаты. Об этом он заявил в студии "Сегодня" на телеканале "Украина".

Ляшко отметил, что во время визита в Коростышев Житомирской области ему задали вопрос, облагается ли налогом минимальная зарплата в 4173 грн.

"Да, минимальная зарплата облагается налогом", – ответил Ляшко и добавил, что чиновники, которые получают миллионные зарплаты, платят налог только до 50 тысяч.

"Где справедливость? Один получает минимальную зарплату и платит 20% налога, а второй получает миллионную зарплату – и не платит. Поэтому я предлагаю освободить два миллиона украинцев, которые получают минимальную зарплату, от налогообложения. И ввести налог на роскошь. Тот, кто получает миллионные зарплаты – должен платить", – заявил Ляшко.

Кроме того, Ляшко предлагает отменить решение правительства про повышение цен на газ и отменить нынешний порядок начисления субсидий.

Ранее мы писали, что украинцев в 2019 году ждет существенное повышение зарплат. Главные предпосылки по мнению экономистов — рост экономики страны, а также отток кадров за границу, что заставляет наших работодателей повышать выплаты. Впрочем, платить больше будут не всем подряд, а только тем, кто имеет высокую квалификацию и востребован. Остальные наемные работники в лучшем случае могут рассчитывать на обещанную Кабмином среднюю зарплату в 10,5 тысяч грн, в худшем — на повысившуюся с 1 января минималку до 4123 грн.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Ляшко намерен инициировать освобождение от налогообложения минимальной зарплаты". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.