Ляшко о деле ПриватБанка: украинцев обокрали дважды

Украинские правоохранители должны сделать все, чтобы вернуть стране выведенные из ПриватБанка средства, заявил народный депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала "Украина".

"Странно, когда Лондонский суд рассматривает дело и пытается принять решение о возврате украинцам украденных денег, но вы видели где-нибудь решения украинских судов, объявления в розыск, задержания?", – задался вопросом нардеп.

Ляшко отметил, что речь в данном случае идет о миллиардах.

"6 миллиардов долларов из "Привата" Коломойский и Боголюбов украли у украинцев, это средства вкладчиков. Чтобы не обвалился этот банк, из госбюджета было выплачено почти 300 миллиардов гривен, то есть, украинцев обокрали дважды – один раз владельцы "Привата" Коломойский и Боголюбов, второй раз – когда надо было закрывать дырку. Вместо того, чтобы деньги пошли на дороги, медицину, жилье для молодежи, рабочие места…", – говорит Ляшко.

По его словам, ГПУ, НАБУ и другие правоохранительные органы должны приложить максимальные усилия для того, чтобы вернуть 6 миллиардов долларов; по мнению политика, эти средства нужно "достать из-под земли".

"Сегодня Беня Коломойский сидит на женевском озере, кормит лебедей, шутит и смеется над каждым украинцем, потому что он его обокрал, но ответственности не несет", – заявил нардеп.

Отметим, в студии канала "Украина" Ляшко также коснулся тем назначения нового главы НБУ, политики Национального банка, деятельности и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, так называемых "поправок Лозового".

Напомним, 14 марта Высокий суд Лондона обязал структуры, связанные с бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, детализировать информацию об операциях ПриватБанка со средствами, полученными от других лиц.

Как известно, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Новый менеджмент банка, назначенный НБУ, обратился с иском против Коломойского и Боголюбова в Высокий суд Англии и Уэльса. Государство пытается доказать, что прежние владельцы ПриватБанка незаконно вывели в оффшоры 5,5 млрд долларов. В декабре 2017 года британский суд наложил арест на активы Коломойского и Боголюбова по всему миру на сумму в 2,5 млрд долларов. Решение суда пока является временным – до вынесения окончательного вердикта.

Обвинения Нацбанка подтвердили данные независимого аудита – компания Kroll подтвердила, что ПриватБанк был объектом "масштабных и скоординированных мошеннических действий" как минимум в течение 10 лет до национализации. Кроме того, Kroll установил, что отчеты бывшего аудитора ПриватБанка не соответствовали действительности.