Ляшко рассказал, как санврач и президент стали нарушителями карантина

Ляшко уверят, что никто сознательно ничего не нарушал

Стало известно, что суд по административному нарушению карантинных ограничений, которые действуют в Украине, которыми пренебрегли во время визита в Хмельницкий президент Владимир Зеленский с делегацией чиновников, когда выпили кофе в местной кофейне, состоится 19 июня.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"В Хмельницком мы просто хотели проверить готовность заведений общепита к открытию. На меня составили протокол об административном нарушении. 19 числа будет судебное заседание, влепят штраф", – сказал он в эфире радио НВ.

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Ляшко добавил, что "там никто сознательно ничего не нарушал, как сейчас говорят".

"Я уже говорил, что как раз на следующий день было очередное смягчение карантина, у нас открывались заведения общественного питания на вход внутрь. И мы просто зашли посмотреть, как заведения готовы. Но, как показала практика, если ты хочешь зайти, то должен подготовить все документально правильно. Без документа даже главный санитарный врач и президент оказались нарушителями. Поэтому мы не оспариваем это все", – заметил он.

Ранее Ляшко заявил, что это был самый дорогой кофе в его жизни.

Перед этом в Нацполиции заявили, что были составлены административные материалы за нарушение правил карантина на президента Владимира Зеленского и его спутников.

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