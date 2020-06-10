Українська
$ 26,64
30,09
  1. Новости политики

Ляшко о штрафе за нарушение карантина: Самый дорогой кофе в моей жизни

10 июня, 23:24

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Ляшко присутствовал на встрече с президентом в кафе

Главный санитарный врач Виктор Ляшко прокомментировал получение штрафа за поход в кафе с президентом Украины Владимиром Зеленским в одном из заведений Хмельницкого в нарушение карантина.

"Самый дорогой (в прямом смысле) кофе моей жизни", – написал он в сообщении в Facebook.

Реклама

Напомним, что ранее в Нацполиции заявили, что были составлены административные материалы за нарушение правил карантина на президента Владимира Зеленского и его спутников, которые с ним посещал кафе в Хмельницком: руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета и мэра Хмельницкого Александра Симчишина.

В тренде
Унижение Путина или угроза "договорняка": почему саммит G7 опасен для Украины

Добавим, что нарушение правил карантина наказывается штрафом для граждан от 17 000 до 34 000 гривен.

В момент визита чиновников заведениям общественного питания еще не разрешили принимать посетителей в помещении, а только на летних площадках. Также в кафе и ресторанах разрешается за одним столом не более четырех человек, а с Зеленским их было намного больше.

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин кофе Владимир Зеленский коронавирус Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Унижение Путина или угроза
Унижение Путина или угроза "договорняка": почему саммит G7 опасен для УкраиныПолитика
"Мне стыдно и я не прав": Зеленский объяснил скандальную шутку про УкраинуПолитика
Россия возвращается в
Россия возвращается в "Большую семерку": зачем Трамп хочет снова дружить с ПутинымСША
Олег Ляшко впервые показал новорожденного сына: трогательное фото
Олег Ляшко впервые показал новорожденного сына: трогательное фотоПолитика
Петру Порошенко сообщили о подозрении, хотят взять под стражу
Петру Порошенко сообщили о подозрении, хотят взять под стражуПолитика
Зеленский о протесте мэров: Это чистый сепаратизм, который прикрывают децентрализацией
Зеленский о протесте мэров: Это чистый сепаратизм, который прикрывают децентрализациейПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять