Ляшко о штрафе за нарушение карантина: Самый дорогой кофе в моей жизни

Ляшко присутствовал на встрече с президентом в кафе

Главный санитарный врач Виктор Ляшко прокомментировал получение штрафа за поход в кафе с президентом Украины Владимиром Зеленским в одном из заведений Хмельницкого в нарушение карантина.

"Самый дорогой (в прямом смысле) кофе моей жизни", – написал он в сообщении в Facebook.

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Напомним, что ранее в Нацполиции заявили, что были составлены административные материалы за нарушение правил карантина на президента Владимира Зеленского и его спутников, которые с ним посещал кафе в Хмельницком: руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета и мэра Хмельницкого Александра Симчишина.

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Добавим, что нарушение правил карантина наказывается штрафом для граждан от 17 000 до 34 000 гривен.

В момент визита чиновников заведениям общественного питания еще не разрешили принимать посетителей в помещении, а только на летних площадках. Также в кафе и ресторанах разрешается за одним столом не более четырех человек, а с Зеленским их было намного больше.

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