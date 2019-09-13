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Ляшко об увольнении ЦИК: Это расправа и узурпация власти

13 сентября, 13:43

Лидер радикальной партии уверен, что за такие действия парламента должна быть ответственность

/ Фото: Сегодня

Увольнение всего состава Центризбиркома, который честнее всех за все годы независимости провел президентские и парламентские выборы – это показательная расправа со всеми, кто служит закону, а не новой власти. Об этом написал лидер Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в Facebook.

"Парламентские фракции, которые называют себя оппозиционными, но своими голосами помогли своевольно и безосновательно расправиться с ЦИК из-за обещанных им квот в новой Комиссии – несут полную ответственность за узурпацию власти и фальсификации следующих выборов. Политические идиоты, у которых за мелкие подачки из президентского стола окончательно отобрало разум", – подчеркнул Ляшко.

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Напомним, комитет Рады одобрил роспуск ЦИК на заседании 11 сентября.

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Сама же Центральная избирательная комиссия Украины считает, что представление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий состава комиссии может быть политически мотивированным решением, и в этом случае оно может повлечь ответственность главы государства и парламента.

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роспуск увольнение ЦИК Ляшко ответственность парламентские выборы Олег Ляшко

Источник: Сегодня

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