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Ляшко объединил политические усилия с Кличко: стали известны детали

Сегодня, 11:29

Лидер радикальной партии объяснил, зачем предложил мэру Киева объединить усилия

Радикал. Олег Ляшко не будет блокировать трибуну

Радикал. Олег Ляшко не будет блокировать трибуну / Фото: AFP

Ляшко объединил политические усилия с Кличко: стали известны детали https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE.jpg Политика Лидер радикальной партии объяснил, зачем предложил мэру Киева объединить усилия

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко объединил усилия с Виталием Кличко в борьбе против незаконного захвата власти. Этой новостью лидер Радикальной партии поделился в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Сегодня я предложил Виталию Кличко, законно избранному мэру Киева, объединить наши усилия для того, чтобы остановить наступление на самоуправление Киева", – отметил Ляшко, добавив, что мэр Киева согласился.

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"Я обращаюсь ко всем лидерам других партий: давайте объединяться, отбрасывать противоречия, чтобы стать сильнее и защитить Украину", – сказал Ляшко.

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Ранее Офис президента Украины обратился к Кабинету министров с просьбой внести представление на увольнение Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации

Мэр Киева ответил главе Офиса президента Андрею Богдану, что не собирается покидать должность.

Напомним, Олег Ляшко предложил Андрею Парубию созвать 24 августа торжественное заседание парламента 8-го созыва ко Дню Независимости.

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мэр Киева Кличко Ляшко самоуправление Олег Ляшко Офис президента

Источник: Сегодня

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