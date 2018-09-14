Ляшко обсудил с Волкером пути достижения мира на Донбассе

На встрече со спецпредставителем США Куртом Волкером Олег Ляшко напомнил об обязательствах, данных Штатами и другими подписантами Будапештского меморандума, гарантировать безопасность Украине.

Политик подчеркнул, что невыполнение этого соглашения несет угрозу распространения ядерного оружия в мире.

"Соединенные Штаты должны заключить с Украиной прямой военный договор. По нашей инициативе парламент поддержал соответствующее обращение к Конгрессу Соединенных Штатов еще в марте 2017 года. Ответа, к сожалению, нет. Невыполнение Будапештского меморандума провоцирует распространение ядерного оружия. Любые соглашения и с Ираном, и с Северной Кореей под вопросом. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы Соединенные Штаты выполняли Будапештский меморандум и данные Украине гарантии безопасности. Господин Волкер выразил мне поддержку и заверил, что меня услышал", – рассказал лидер РПЛ после встречи, которая касалась путей освобождения Донбасса и Крыма.

Народный депутат отметил, что ключевая составляющая возвращения территорий – забота о людях, которые стали заложниками или покинули родные дома, убегая от войны.

"Чтобы вернуть эти территории, надо быть сильными – раз, быть успешными – два. Главные инструменты для этого – это укрепление обороноспособности. Но при этом, чрезвычайно важна гуманитарная составляющая. К жителям Донбасса надо относиться, как к равноправным гражданам. Когда людям не выплачивают пенсии, когда они не имеют возможности обучать своих детей в Украине, решать свои социальные проблемы – это только отталкивает их и отдаляет мир. Надо сделать все, чтобы те люди, которые сегодня являются заложниками оккупации, чувствовали себя родными в своей стране – имели возможности для обучения, для реализации, для трудоустройства. Наша команда делает акцент на восстановлении прав переселенцев. Это не правильно, когда их лишают права голоса. Зэки в тюрьмах имеют право голосовать, а переселенцы – нет, это недопустимо! Власть также должна решить жилищные вопросы. Сейчас идет зима. Где им жить? Как своих детей в тепле держать?", – перечислил главные проблемы переселенцев лидер РПЛ.

Политик отметил, что во время встречи обсуждали также перспективы миротворческой миссии на Донбассе и разминирования территорий.

"Мы настаиваем на том, чтобы эта миротворческая миссия была на границе между Украиной и Россией. А Россия предлагает, чтобы эта миротворческая миссия охраняла представителей ОБСЕ. Нет, миротворческая миссия под эгидой Организации Объединенных Наций должна быть на межгосударственной границе для того, чтобы перекрыть поставки оружия, техники и для того, чтобы прекратить боевые действия. И распространяться их действие должно на всю территорию неподконтрольной территории. Еще одна проблема – это разминирование. От мин гибнут мирные люди, подрываются механизаторы, когда пашут поля. Этот вопрос не урегулирован законодательством. Поэтому мы будем настаивать, чтобы парламент как можно скорее принял соответствующие решения для того, чтобы решить проблему разминирования территорий", – подытожил Ляшко.

Ранее лидер Радикальной партии требовал отменить высокие тарифы от "Нафтогаза".

Напомним, Олег Ляшко также требовал снизить цены на лекарства и усилить уголовную ответственность за их подделку.