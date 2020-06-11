Ляшко объяснил коронавирусный антирекорд в Украине

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил ситуацию с ростом количества выявленных в стране случаев заражения коронавирусом.

Об этом он сказал в эфире радио НВ.

"Мы исключаем порядок образцов, собранных в последние дни – они были направлены в другие лаборатории для тестирования, и ждать не приходится, а затем они провели исследование "сегодня на сегодня" или "сегодня на завтра", – заявил он.

Напомним, что инфекция уже унесла жизни 854 украинцев (21 за последние сутки). Еще 13 141 зараженных удалось вылечить (372 за последние сутки).

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что рост числа зараженных коронавирусом связан с тем, что украинцы просто перестали соблюдать карантинные правила. Степанов очередной раз обратился к украинцам с просьбой соблюдать правила безопасности и рекомендации.

Тем временем в общепитах Киева выявили 35 случаев коронавируса. Также в столице проверяют не только рестораны, но и другие субъекты хозяйственной деятельности, которые не относятся к сфере общественного питания.

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