Українська
$ 26,91
29,62
  1. Новости политики

Ляшко объяснил, почему в Украине так много медиков с COVID-19

31 мая, 02:16

Елена Вус Елена Вус

Главный санврач отметил, что на практике инфекционная служба была не готова

В Украине 20% из заболевших коронавирусом COVID-19 – это медики и это комплексная проблема.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.

"Количество случаев инфицирования среди медицинских работников высокая в разных странах. У нас 20% – да, это большой показатель. Но этому есть объяснение. Потому что вопросам инфекционного контроля, т.е. профилактики внутрибольничного распространения инфекционных болезней, в нашей стране довольно мало уделялось внимания", - отметил он.

Реклама

По словам Ляшко, регистрация случаев внутрибольничных болезней в Украине была ниже европейского уровня. На это повлияли различные факторы, в том числе и покупка лекарственных средств непосредственно пациентом, антибиотиков, лекарств последних поколений и тому подобное.

Кроме того, Ляшко отметил, что на практике инфекционная служба была не готова. В самой системе здравоохранения не было разработано маршрутов пациентов, не было зонирования, не решен вопрос выходов из боксов и входа в ординаторские, как и вопрос внутрибольничной дезинфекции.

В тренде
"Кровь и деньги" : "Свобода слова Савика Шустера" (полное видео)

"Все это было только в учебных процессах", – заявил он.

Как известно, всего в Украине коронавирусом заразились более 4 тысяч медицинских работников.

Реклама

Напомним, по данным на утро 28 мая, в столице коронавирусная инфекция была обнаружена у 11 медиков. А в Харьковской области выплатят помощь каждому медику региона, заболевшему COVID-19, в размере 10 тысяч гривен.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

медики коронавирус COVID-19 Виктор Ляшко

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
"Речь о дерзком унижении Украины": посол Мельник ответил Шредеру за "карлика"Политика
Зеленский предлагает Раде создать новый вид военной службы – законопроект
Зеленский предлагает Раде создать новый вид военной службы – законопроектПолитика
Геращенко: Заказчик бойни в Броварах известен
Геращенко: Заказчик бойни в Броварах известенПроисшествия
Российский эксперт объяснил, почему Зеленский должен отказаться от переговоров с Путиным
Российский эксперт объяснил, почему Зеленский должен отказаться от переговоров с ПутинымПолитика
Стрельба в Броварах: копы установили личности более 60 участников стычки
Стрельба в Броварах: копы установили личности более 60 участников стычкиПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять