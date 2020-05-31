Ляшко объяснил, почему в Украине так много медиков с COVID-19

Главный санврач отметил, что на практике инфекционная служба была не готова

В Украине 20% из заболевших коронавирусом COVID-19 – это медики и это комплексная проблема.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.

"Количество случаев инфицирования среди медицинских работников высокая в разных странах. У нас 20% – да, это большой показатель. Но этому есть объяснение. Потому что вопросам инфекционного контроля, т.е. профилактики внутрибольничного распространения инфекционных болезней, в нашей стране довольно мало уделялось внимания", - отметил он.

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По словам Ляшко, регистрация случаев внутрибольничных болезней в Украине была ниже европейского уровня. На это повлияли различные факторы, в том числе и покупка лекарственных средств непосредственно пациентом, антибиотиков, лекарств последних поколений и тому подобное.

Кроме того, Ляшко отметил, что на практике инфекционная служба была не готова. В самой системе здравоохранения не было разработано маршрутов пациентов, не было зонирования, не решен вопрос выходов из боксов и входа в ординаторские, как и вопрос внутрибольничной дезинфекции.

"Все это было только в учебных процессах", – заявил он.

Как известно, всего в Украине коронавирусом заразились более 4 тысяч медицинских работников.

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Напомним, по данным на утро 28 мая, в столице коронавирусная инфекция была обнаружена у 11 медиков. А в Харьковской области выплатят помощь каждому медику региона, заболевшему COVID-19, в размере 10 тысяч гривен.

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