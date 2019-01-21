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Ляшко официально выдвинут кандидатом в президенты

Сегодня, 17:46

Радикальная партия официально выдвинула Олега Ляшко кандидатом в президенты, а политик обещает победить бедность, навести порядок и расстреливать за коррупцию 

Ляшко официально выдвинут кандидатом в президенты Политика Радикальная партия официально выдвинула Олега Ляшко кандидатом в президенты, а политик обещает победить бедность, навести порядок и расстреливать за коррупцию 

21 января прошел съезд Радикальной партии, на котором однопартийцы единогласно выдвинули Олега Ляшко кандидатом в президенты Украины.

Среди первоочередных шагов, которые политик планирует сделать для наведения порядка в стране – упразднить должность премьер-министра, так как, по его мнению, для управления страной вполне хватит одного президента. Количество министерств сократить до 10 (сейчас 19). Количество депутатов – до 250 (сейчас 450). По депутатам Ляшко прошелся отдельно.

"В парламенте будет молодежь. Людям пожилого возраста – спасибо, но будет молодежь. Мы все видели, как мордатые и пузатые спят в парламенте. Негде им поспать!" – возмутился лидер партии.

Кандидат уверен, что деньги не доходят до адресатов, а разворовываются чиновниками. При Ляшко-президенте снайпер на фронте будет получать 80 тыс грн, а боец НАБУ – 15 тыс грн, а не наоборот. Ну а с крупными коррупционерами Ляшко предлагает не церемониться.

"Я думаю, что мы имеем полное право временно ради нас всех и ради будущих поколений, как исключение, ввести смертную казнь за коррупцию, государственную измену и терроризм. Я вынесу этот вопрос на референдум", – говорит Ляшко.

Кроме того, Радикальная партия разработала "Антикризисный план развития экономики" и "Промышленный пакет реформ". Документы предусматривают налоговые стимулы, дешевые кредиты для бизнеса и преимущества национальному производителю.

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Отдельное внимание Ляшко хочет обратить на сельское хозяйство. Земля – главное богатство Украины, поэтому продавать ее иностранцам нельзя. А вот отечественных аграриев государство должно поддержать.

"Наша задача – возродить класс фермеров. Они – основа развития аграрной Украины. Это план президента Ляшко. Компенсации кредитов, дотации на корову минимум 5000 грн, доступные удобрения и топливо", – сказал он.

Что касается социологических опросов – Ляшко им не верит, говорит, что реальная социология – это день выборов.

 

Олег Ляшко, Радикальная партия, кандидат в президенты, Выборы президента Украины 2019

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