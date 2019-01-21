Ляшко официально выдвинут кандидатом в президенты
Радикальная партия официально выдвинула Олега Ляшко кандидатом в президенты, а политик обещает победить бедность, навести порядок и расстреливать за коррупцию
21 января прошел съезд Радикальной партии, на котором однопартийцы единогласно выдвинули Олега Ляшко кандидатом в президенты Украины.
Среди первоочередных шагов, которые политик планирует сделать для наведения порядка в стране – упразднить должность премьер-министра, так как, по его мнению, для управления страной вполне хватит одного президента. Количество министерств сократить до 10 (сейчас 19). Количество депутатов – до 250 (сейчас 450). По депутатам Ляшко прошелся отдельно.
"В парламенте будет молодежь. Людям пожилого возраста – спасибо, но будет молодежь. Мы все видели, как мордатые и пузатые спят в парламенте. Негде им поспать!" – возмутился лидер партии.
Кандидат уверен, что деньги не доходят до адресатов, а разворовываются чиновниками. При Ляшко-президенте снайпер на фронте будет получать 80 тыс грн, а боец НАБУ – 15 тыс грн, а не наоборот. Ну а с крупными коррупционерами Ляшко предлагает не церемониться.
"Я думаю, что мы имеем полное право временно ради нас всех и ради будущих поколений, как исключение, ввести смертную казнь за коррупцию, государственную измену и терроризм. Я вынесу этот вопрос на референдум", – говорит Ляшко.
Кроме того, Радикальная партия разработала "Антикризисный план развития экономики" и "Промышленный пакет реформ". Документы предусматривают налоговые стимулы, дешевые кредиты для бизнеса и преимущества национальному производителю.
Отдельное внимание Ляшко хочет обратить на сельское хозяйство. Земля – главное богатство Украины, поэтому продавать ее иностранцам нельзя. А вот отечественных аграриев государство должно поддержать.
"Наша задача – возродить класс фермеров. Они – основа развития аграрной Украины. Это план президента Ляшко. Компенсации кредитов, дотации на корову минимум 5000 грн, доступные удобрения и топливо", – сказал он.
Что касается социологических опросов – Ляшко им не верит, говорит, что реальная социология – это день выборов.
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