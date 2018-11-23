В Раде остро раскритиковали принятый госбюджет-2019

Главный "радикал", объяснил, почему его политическая сила не голосовала за смету государства на следующий год

Команда Радикальной партии не поддержала налоговый и бюджетный кодексы на 2019 год, поскольку там не заложено повышение доходов украинцев.

"Наша команда не будет голосовать за бюджет на 2019 год. Я объясню и вам, и украинцам почему. Первое – это мизерные зарплаты и мизерные пенсии. Власть уже подняла тарифы на газ на 25%, до 70% будет повышение в течение года, а зарплаты подняли только на 15%. Повышение пенсий за весь 2019 – на 60 гривен. Инфляция и галопирующий рост цен съест это копеечное повышение за одну неделю. Вы издеваетесь над людьми, давая им подачку в 60 гривен, лучше бы ничего не давали, чем так унижать людей. А когда вы говорите о том, что поднимаете зарплату, так повышение зарплаты на 15% на фоне 70% повышения цены на газ – это такое же издевательство. Не унижайте людей бедностью и подачками!", – обратился к правительству и коалиционному большинству во время принятия бюджета Ляшко.

Народный депутат отметил, что Рада поспешно проголосовала за бюджет ради Международного валютного фонда, а не ради украинцев, что приведет к безумному дефициту трудовых кадров.

"Бюджет должен приниматься не для кредитов МВФ. Бюджет должен приниматься для экономического развития, для стимулирования национального производителя, для увеличения благосостояния каждой украинской семьи. Вместо инвестиционных стимулов, вы даете увеличение налогов. А вместо благосостояния – попрошайничество, бедность, унижение и зависимость. Вот что вы делаете", – возмутился политик.

"Когда людям платят копеечные зарплаты и унижают копеечными подачками к пенсиям, отсюда все уедут, так как не могут реализовать себя", – добавил Ляшко.

Ляшко был не единственным, кто голосовал против принятия госбюджета на 2019 год. Так, "свободовец" Андрей Ильенко на своей странице в Facebook написал: "В очередную глухую ночь украинского парламентаризма "Свобода" в полном составе на месте, отстаивает народную позицию и раскрывает махинации. Будем голосовать против".

Радикал Игорь Мосийчук остро прокомментировал принятие Радой главной сметы государства. "Парламент путем тотального кнопкодавства принял бюджет бедности и нищенства. Позор", – написал он на своей странице в Facebook.

Член фракции "Батькивщина" Сергей Власенко заявил: "Всем, кто поддержал бюджет, придется за это отвечать: кому-то – перед избирателями, кому-то – перед законом".

Заместитель лидера фракции "Самопомощь" Егор Соболев эмоционально заявил, что бюджет-2019 "делит 1 триллион 100 миллиардов налогов".

А внефракционный Юрий Левченко уличил депутатов в распитии алкоголя накануне голосования за бюджет.

Также стало известно, как голосовали народные депутаты. Оказалось, что Радикальная партия Ляшко, "Самопомощь", "Батькивщина" и "Оппозиционный блок" не дали ни одного голоса в поддержку бюджета.

В то же время напомним, премьер Владимир Гройсман назвал принятый бюджет-2019 сбалансированным и реалистичным. Глава правительства отметил, что этот документ позволит усилить сотрудничество в МВФ и получить очередную финансовую помощь.

А в Минфин заявили, что за принятием госбюджета наблюдали, затаив дыхание.