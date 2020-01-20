Ляшко озвучил идеи, как потратить полученные от "Газпрома" миллиарды долларов

2,918 млрд долларов, которые "Нафтогаз Украины" получил как компенсацию во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года, должны пойти на программы энергоэффективности и развитие добычи собственного газа. Об этом лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил в студии программы "Сегодня".

"Первое, что необходимо сделать – это внести изменения в бюджет и увеличить в десять раз объем расходов на программы энергосбережения. В результате люди будут меньше платить за коммуналку", – заявил Олег Ляшко.

Во-вторых, часть полученных от Газпрома средств Олег Ляшко предлагает инвестировать в увеличение добычи отечественного газа. В том числе, чтобы не вкладывать денег в импортное топливо.

"Государственные и частные компании Украины сегодня добывают около 22 млрд. куб. газа. Наша потребность – более 30 млрд. Мы можем полностью себя обеспечить, и кроме того – еще и продавать газ на экспорт, получать валюту в Украине, а не выводить ее", – считает лидер Радикальной партии Украины.

Реализация этих инициатив, в результате, позволит вдове уменьшить цены в платежках украинцев, считает Олег Ляшко.

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Ранее "Сегодня" сообщали о том, что лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко выступил с резкой критикой того, что добыча угля на государственных шахтах в 2019 году обвалилась на 24%.

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