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Ляшко озвучил идеи, как потратить полученные от "Газпрома" миллиарды долларов

20 января, 22:19

Деньги должны пойти на программы энергоэффективности и развитие добычи собственного газа, считает политик

2,918 млрд долларов, которые "Нафтогаз Украины" получил как компенсацию во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года, должны пойти на программы энергоэффективности и развитие добычи собственного газа. Об этом лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил в студии программы "Сегодня".

"Первое, что необходимо сделать – это внести изменения в бюджет и увеличить в десять раз объем расходов на программы энергосбережения. В результате люди будут меньше платить за коммуналку", – заявил Олег Ляшко.

Во-вторых, часть полученных от Газпрома средств Олег Ляшко предлагает инвестировать в увеличение добычи отечественного газа. В том числе, чтобы не вкладывать денег в импортное топливо.

"Государственные и частные компании Украины сегодня добывают около 22 млрд. куб. газа. Наша потребность – более 30 млрд. Мы можем полностью себя обеспечить, и кроме того – еще и продавать газ на экспорт, получать валюту в Украине, а не выводить ее", – считает лидер Радикальной партии Украины.

Реализация этих инициатив, в результате, позволит вдове уменьшить цены в платежках украинцев, считает Олег Ляшко.

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Ранее "Сегодня" сообщали о том, что лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко выступил с резкой критикой того, что добыча угля на государственных шахтах в 2019 году обвалилась на 24%.

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газ Газпром коммунальные платежи Нафтогаз Украины Олег Ляшко

Источник: Сегодня

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