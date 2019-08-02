Ляшко: ПАСЕ должна быть ликвидирована

Глава Радикальной партии Олег Ляшко считает решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ не ошибочным, а самоубийственным для этой организации. Так лидер Радикальной партии отреагировал на заявление спецпредставителя США в Украине Курта Волкера на своей странице в Facebook.
"Репутация ПАСЕ уничтожена полностью и восстановлению не подлежит! Полную ответственность за это самоубийство демократической Европы несут фрау Маркель и месье Макрон, для которых бизнес с путинской Россией оказался важнее прав человека и верховенство права", – написал Ляшко.
Лидер РПЛ убежден: ПАСЕ должна быть ликвидирована, как довоенная Лига наций, которая потакала Гитлеру, а вместо Ассамблеи – создана новая более эффективная организация.
"Европейские лидеры, если хотят мира своим народам, обязаны думать над построением новой архитектуры дипломатии и системы безопасности, ныне действующие – не эффективны и не жизнеспособны. Доказательство – горящая от военных конфликтов Европа и везде с участием российского оружия. Наша страна, впервые в мире – и очевидно в последний раз! – добровольно отказалась от ядерного оружия, имеет полное моральное и юридическое право инициировать и принимать активное участие в процессе создания новой безопасной структуры в Европе", – считает политик.
Пока россияне в ПАСЕ, украинцам нечего делать в этой организации, добавил Олег Ляшко.
"Было бы абсолютно правильным решением нового парламента – хотя и маловероятным, учитывая провластное неполноценное большинство – не направлять нашу делегацию в ПАСЕ. На политическом кладбище Европы нам, украинцам-защитникам общечеловеческих ценностей, нечего делать!", – подчеркнул лидер РПЛ.
Напомним, Олег Ляшко до последнего убеждал членов ПАСЕ не возвращать российскую делегацию. Украину тогда поддержали британская, грузинская, литовская, латвийская и эстонская делегации. На своей странице в Facebook политик еще раз поблагодарил их за это.
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