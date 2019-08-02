Лидер РПЛ убежден: ПАСЕ должна быть ликвидирована, как довоенная Лига наций, которая потакала Гитлеру

Фото: пресс-служба Олега Ляшко

Ляшко: ПАСЕ должна быть ликвидирована https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%9B%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE,%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%202019 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%9B%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE,%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%202019 2019-08-02T16:24:11+03:00 Политика Лидер РПЛ убежден: ПАСЕ должна быть ликвидирована, как довоенная Лига наций, которая потакала Гитлеру

Глава Радикальной партии Олег Ляшко считает решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ не ошибочным, а самоубийственным для этой организации. Так лидер Радикальной партии отреагировал на заявление спецпредставителя США в Украине Курта Волкера на своей странице в Facebook.

"Репутация ПАСЕ уничтожена полностью и восстановлению не подлежит! Полную ответственность за это самоубийство демократической Европы несут фрау Маркель и месье Макрон, для которых бизнес с путинской Россией оказался важнее прав человека и верховенство права", – написал Ляшко.

Лидер РПЛ убежден: ПАСЕ должна быть ликвидирована, как довоенная Лига наций, которая потакала Гитлеру, а вместо Ассамблеи – создана новая более эффективная организация.

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"Европейские лидеры, если хотят мира своим народам, обязаны думать над построением новой архитектуры дипломатии и системы безопасности, ныне действующие – не эффективны и не жизнеспособны. Доказательство – горящая от военных конфликтов Европа и везде с участием российского оружия. Наша страна, впервые в мире – и очевидно в последний раз! – добровольно отказалась от ядерного оружия, имеет полное моральное и юридическое право инициировать и принимать активное участие в процессе создания новой безопасной структуры в Европе", – считает политик.

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Пока россияне в ПАСЕ, украинцам нечего делать в этой организации, добавил Олег Ляшко.

"Было бы абсолютно правильным решением нового парламента – хотя и маловероятным, учитывая провластное неполноценное большинство – не направлять нашу делегацию в ПАСЕ. На политическом кладбище Европы нам, украинцам-защитникам общечеловеческих ценностей, нечего делать!", – подчеркнул лидер РПЛ.

Напомним, Олег Ляшко до последнего убеждал членов ПАСЕ не возвращать российскую делегацию. Украину тогда поддержали британская, грузинская, литовская, латвийская и эстонская делегации. На своей странице в Facebook политик еще раз поблагодарил их за это.

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