Ляшко: Перед рынком земли – перевыборы

Лидер РПЛ уверен в необходимости провести перевыборы или референдум до запуска рынка земли

Фото: Facebook / Олег Ляшко

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Парламент может принимать закон о рынке земли только после досрочных выборов. Такое мнение в эфире канала "Украина" высказал Олег Ляшко.

"У меня вопрос к власти: какое вы имеете право продавать землю, когда 80% украинцев против? Перед выборами вы говорили, что услышите каждого. Почему сейчас этого не делаете? Сегодня у вас нет мандата от украинцев на открытие рынка земли. Потому что они против продажи земли, а вы – за. Как рассудить?" – заявил политик.

По его словам, необходимо провести "либо референдум, либо парламентские выборы, чтобы политическая сила получила согласие на продажу земли от украинцев, а не от транснациональных корпораций, интересы которых вы обслуживаете".

Кроме того, лидер Радикальной партии уверен, что партия "Слуга народа" обязана была озвучить намерения продать землю и государственное имущество во время избирательной кампании, а не после победы.

Напомним, ранее Ляшко требовал от парламентской оппозиции немедленно инициировать процедуру импичмента президента.

Кроме того, лидер Радикальной партии выступил с жесткой критикой власти в вопросах энергетики.

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