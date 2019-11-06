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Ляшко и Герус подрались в аэропорту "Борисполь"

6 ноября, 22:40

Конфликт произошел, когда речь зашла о так называемой правке Геруса

/ Фото: Facebook

Олег Ляшкои скандальный нардеп Андрей Герус подрались в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь".

Сначала Лидер "Радикальной партии" решил узнать у действующего нардепа, за чей счет тот оплатил недешевое пребывания в зале – за собственный или за деньги налогоплательщиков.

Как только речь зашла о так называемой правке Геруса и импорте электричества из России – председатель энергетического комитета ВРУ стал заметно нервничать, а когда аргументы закончились – бросился в драку.

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Ранее сегодня на странице политика в Facebook появилось сообщение, в котором он критиковал поправку к законодательству Андрея Геруса."В сентябре "Слуга народа" Андрей Герус "протащил" поправку в законодательство, которая позволила с 1 октября импорт электроэнергии из России. В октябре импорт с каждым днем понемногу рос. А в ноябре российский импорт вырос в геометрической прогрессии. Среднедневной импорт в ноябре в три раза больше, чем в октябре, – 4,1 млн кВт-ч и 12 млн кВт-ч. Действия Геруса – предательство национальных интересов Украины, государственная измена, которую надо немедленно расследовать", - заявил Ляшко.

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Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, позволившую закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки.

О том, какие последствия может иметь возобновление импорта электроэнергии из России, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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драка Олег Ляшко Андрей Герус

Источник: Сегодня

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