Ляшко предлагает упразднить должность премьера

Сегодня, 22:57

В Радикальной партии представили проект изменения Конституции


Отменить должность премьер-министра, уволить всех судей и уменьшить количество нардепов – в Радикальной партии предлагают переписать Конституцию. По словам лидера политсилы Олега Ляшко, вместо главы правительства исполнительную власть должен возглавить президент. А парламент должен котролировать его работу с помощью законов: об импичменте и о временных следственных комиссиях.

Депутатов в Верховной Раде, по проекту Радикальной партии, должно быть вдвое меньше. А чтобы усилить ответственность чиновников, предлагается ввести механизм импичмента президента и возможность отозвать депутатов, если они не выполняют обещаний или прогуливают работу.

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Реформировать надо также судебную систему, отмечают в Радикальной партии: всех нынешних работников предлагают уволить, а новых – выбрать голосованием.

"Мы предлагаем убрать эту борьбу во власти – чтобы они боролись за людей, за рабочие места, за зарплаты, за пенсии, а не за свои карманы. А когда нам предлагают парламентское болото, парламентскую республику, канцлеров, премьеров и так далее – с кого спрашивать? Эта так называемая парламентская республика, когда их по 100 раз надо в зал загонять на важные для людей законы. Когда мы слабы, когда нашу страну разрывают на части, когда в стране хаос, анархия, безответственность – мы никогда не будем сильными, мы никогда не вернем мир, мы никогда не освободим наши оккупированные территории", – подчеркнул Олег Ляшко.

Отметим, летом Олег Ляшко в своем обращении по случаю Дня Конституции Украины заявил, что намерен объединить страну, "сшить ее железной рукой" и сделать сильной и богатой.
премьер, Конституция, ляшко, Олег Ляшко

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"Сегодня"

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