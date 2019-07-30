Политик уверен, что украинский парламент 8-го созыва должен отметить этот праздник на высшем уровне

Радикал. Олег Ляшко не будет блокировать трибуну / Фото: AFP

Ляшко предложил созвать праздничное заседание парламента на День Независимости https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE.jpg 2019-07-30T17:12:00+03:00 Политика Политик уверен, что украинский парламент 8-го созыва должен отметить этот праздник на высшем уровне

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил Андрею Парубию созвать 24 августа торжественное заседание парламента 8-го созыва ко Дню Независимости. Об этом политик написал на своей страние в Facebook.

"При всех минусах это был уникальный государственно парламент, который, я убежден, уже вошел в украинскую историю. Ни один парламент, как этот, не сделал столько для восстановления нашей армии и национальной безопасности, для национальной истории и памяти, для национальной культуры и языка, для европейского будущего Украины", – отметил Ляшко.

Реклама

Он также подчеркнул, что горд тем, что имел честь возглавлять фракцию этого исторического парламента.

"Каждый депутат этого парламента Майдана, который голосовал за государственные законы, может гордиться перед своими детьми и внуками, чтобы о нем не говорили слепые обыватели сегодня. Время расставит все на свои места!

Украинский парламент 8-го созыва должна отметить этот праздник на высшем уровне", – подытожил Ляшко, призвав верить в Украину.

Напомним, ранее Ляшко рассказал, на какие вопросы ждет ответов от Зеленского и объяснил, почему политсила проголосовала против отставки Климкина, Полторака и Грицака.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама