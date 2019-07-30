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Ляшко предложил созвать праздничное заседание парламента на День Независимости

Сегодня, 17:12

Политик уверен, что украинский парламент 8-го созыва должен отметить этот праздник на высшем уровне

Радикал. Олег Ляшко не будет блокировать трибуну

Радикал. Олег Ляшко не будет блокировать трибуну / Фото: AFP

Ляшко предложил созвать праздничное заседание парламента на День Независимости https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE.jpg Политика Политик уверен, что украинский парламент 8-го созыва должен отметить этот праздник на высшем уровне

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил Андрею Парубию созвать 24 августа торжественное заседание парламента 8-го созыва ко Дню Независимости. Об этом политик написал на своей страние в Facebook.

"При всех минусах это был уникальный государственно парламент, который, я убежден, уже вошел в украинскую историю. Ни один парламент, как этот, не сделал столько для восстановления нашей армии и национальной безопасности, для национальной истории и памяти, для национальной культуры и языка, для европейского будущего Украины", – отметил Ляшко.

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Он также подчеркнул, что горд тем, что имел честь возглавлять фракцию этого исторического парламента.

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"Каждый депутат этого парламента Майдана, который голосовал за государственные законы, может гордиться перед своими детьми и внуками, чтобы о нем не говорили слепые обыватели сегодня. Время расставит все на свои места!

Украинский парламент 8-го созыва должна отметить этот праздник на высшем уровне", – подытожил Ляшко, призвав верить в Украину.

Напомним, ранее Ляшко рассказал, на какие вопросы ждет ответов от Зеленского и объяснил, почему политсила проголосовала против отставки Климкина, Полторака и Грицака.

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Верховная Рада парламент Ляшко политик

Источник: Сегодня

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