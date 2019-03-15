Ляшко представил свой рецепт преодоления коррупции
По словам политика, ключевое для уничтожения коррупции – это преодоление бедности
Подкуп избирателей как явление исчезнет только после преодоления бедности, заявил нардеп, лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
В эфире одного из телеканалов Ляшко заявил, что переход с мажоритарной на пропорциональную избирательную систему проблему не решит, если не повышать доходы украинцев.
"Что пропорциональная, что мажоритарная система – это коррупция при нынешней власти. На мажоритарке раздают по 300-500 гривен, чтобы подкупать украинцев. При пропорциональной системе раздают мешки денег лидерам партий, чтобы они брали в список. Поэтому нужна реальная ответственность за коррупцию – возвращение смертной казни, сокращение численности депутатов и введение механизма их отзыва, чтобы Дамоклов меч ответственности висел над всеми чиновниками. Тогда будет безразлично, какая избирательная система", – отметил Ляшко.
По словам политика, ключевое для уничтожения коррупции – это преодоление бедности. Как отмечает Ляшко, питательный навоз для коррупции – это бедность, до которой людей довели людей нынешние власти. И сегодня, за три недели до выборов, они, по словам Ляшко, имитируют борьбу с бедностью, раздавая "подачки перед выборами", а после них – с 1 мая на 40% увеличат стоимость газа и выставят людям за счета коммуналку вдвое больше.
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