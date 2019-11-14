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Ляшко: Принятый бюджет – это издевательство над здравым смыслом

14 ноября, 16:11

Продажа земли и государственного имущества не преодолеют массовую бедность, уверен политик

Фото: пресс-служба Олега Ляшко

Фото: пресс-служба Олега Ляшко

Принятый парламентом бюджет на 2020 год продолжает грабеж украинцев: скудные доходы, отсутствие стимулов для инвесторов, новые поборы для предпринимателей. Так прокомментировал главный финансовый документ страны лидер Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в Facebook.

"Повышение пенсий на 130 гривен, а зарплаты – на 500 гривен – это издевательство над здравым смыслом! Такие унизительные зарплаты не остановят трудовой миграции и не преодолеют массовую бедность.

Вместо развития экономики – продажа земли и государственного имущества, в том числе стратегических предприятий, легализация азартных игр и ограничения прав наемных работников.

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Откуда при таких условиях могут взяться деньги на зарплаты, пенсии, социальную сферу? Тем более, когда каждая третья гривна бюджета пойдет на погашение долгов", – отметил политик.

Олег Ляшко подчеркнул, что требование его политсилы к власти – радикальное изменение экономической политики, ставка на национального производителя, существенное повышение доходов украинцев.

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"Только так можно вырвать украинцев из лап бедности, а Украину – из унизительной внешней зависимости", – подытожил Ляшко.

Напомним, ранее Ляшко требовал от парламентской оппозиции немедленно инициировать процедуру импичмента президента.

Кроме того, лидер Радикальной партии выступил с жесткой критикой власти в вопросах энергетики.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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зарплаты Олег Ляшко продажа земли повышение пенсий бюджет-2020

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