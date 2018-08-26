Ляшко призвал отказаться от импортного угля

Отказаться от импортного угля, увеличить добычу собственного – украинского – призывает лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Накануне Дня шахтера он посетил шахту "Новодонецкую" вблизи Доброполья. Встретился с проходчиками – те как раз готовились спускаться в забой.

Государство, говорит Ляшко, должно инвестировать в развитие угледобывающей отрасли, а депутаты – добиваться восстановления закона о престижности шахтерского труда. Чтобы эта работа была одной из самых уважаемых в Украине.

"Когда покупают импортный уголь – это бедность Украины, это зависимость, и главное – наши люди без работы. Этот молодой человек, 25 лет, если покупают американский или ЮАРский уголь, это означает, что у него не будет работы. А это значит, что где потом, как кормить свою семью? Поэтому нам не нужен импортный уголь, нам нужен свой уголь. Чем больше своего угля, тем больше работы для этих замечательных ребят, и наших украинских шахтеров. И это сила нашей страны. Я желаю вам безопасного труда, чтобы вы всегда живыми возвращались домой. Для меня сегодня честь вас приветствовать всех", – сказал Ляшко.

Ранее сообщалось, что в Украине создали уникальный комплекс для добычи угля. Установка, похожая на большую мясорубку, разбивает породу и отправляет измельченные кусочки на конвейер.

Комплекс может добывать в сутки до 12-ти тысяч тонн угля благодаря увеличенной производительности.