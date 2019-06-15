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Ляшко призвал Зеленского не искать причин, а подписать закон об импичменте

15 июня, 12:44

Народный депутат Олег Ляшко уверен, президент Украины не должен ветировать закон об импичменте, как это делали до него

Фото: Сегодня

"Казуистика" с законностью роспуска президентом Верховной Рады мало интересует украинцев. Свое решение должен вынести Конституционный суд, а государство должно жить и работать в правовом поле. Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире программы "Главная тема".

Ляшко уверен, что в случае, если Конституционный суд решит, что указ президента о роспуске Рады неконституционный, то должен действовать закон.

"Мы приняли закон об импичменте. Очень надеюсь, что Зеленский, в отличие от других президентов, которые ветировали подобный закон, сделает то, что обещал перед выборами – подпишет закон об импичменте, а не будет искать причины ветировать его. И вот когда КС примет решение, что указ президента о роспуске Рады неконституционный, начинает действовать закон – начинается процедура ответственности. Не может быть в стране президента, который не отвечает перед гражданами и перед законом", – отметил Ляшко.

Он отметил, что согласно закону, украинцы имеют уникальный шанс, когда президент будет отвечать перед законом и перед обществом.

В то же время Олег Ляшко подчеркнул, что после решения КС, выборы все равно должны состояться, но исключительно в рамках Конституции.

"Люди хотят видеть новый парламент, и мы обязаны выполнить требования украинцев. Выборы должны состояться, но конституционным способом. Поскольку парламент, избранный неконституционно – это мина под украинской легитимностью и законностью принятия решений. Очень надеюсь, что Конституционный суд примет правильное решение", – подчеркнул Ляшко, напомнив историю о том, как была изменена Конституция в 2010 году, приведшая к узурпации власти Януковичем, Майдану и войне.

Напомним, ранее Олег Ляшко отмечал, что те инициативы, которые позволят украинцам получать достойные зарплаты, платить меньше по коммуналке, преодолеть бедность и восстановить мир в Украине – безусловно будут поддержаны в парламенте.

Как сообщалось, Олега Ляшко не пропускали на консультации с Владимиром Зеленским, требуя, чтобы лидер РПЛ отдал свой смартфон, с которого вел стрим.

Напомним, Радикальная партия определилась с кандидатами в депутаты, которые будут баллотироваться на выборах в Верховную Раду. В первую десятку вошли в основном действующие депутаты от этой политической силы.

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Тег закон, выборы, суд, импичмент, указ, Ляшко, Конституционный суд, Олег Ляшко, указ президента

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Сегодня

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