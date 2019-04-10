Ляшко прокомментировал проверку кандидатов на наркозависимость

Лидер радикальной партии отметил, что инициировал тематический законопроект еще задолго до выборов

Ляшко прокомментировал проверку кандидатов на наркозависимость //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ddd/19e/5caddd19e9309.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ddd/19e/5caddd19e9309.jpg 2019-04-10T15:00:00+03:00 Политика Лидер радикальной партии отметил, что инициировал тематический законопроект еще задолго до выборов

В парламенте хотят быстро рассмотреть и принять законопроект о наркологической проверке, чтобы дисквалифицировать одного из кандидатов в Президенты. Об этом на своей странице в Facebook написал Олег Ляшко. Он отметил, что инициировал принятие данного закона еще полгода назад, впрочем парламентское большинство его не поддержало.

"Почти полгода назад я зарегистрировал законопроект об обязательной наркологической проверке кандидатов в президенты и депутаты. Однако мой проект закона тогда не поддержали. А сегодня вдруг вспомнили о нем и бешеными темпами форсируют его рассмотрение и принятие. Мой закон правильный, потому что общество имеет право знать, кто ими управляет! Но цель, которую преследуют сейчас – не честная, потому что в последний момент хотят сбить с выборов одного из кандидатов", – написал Олег Ляшко.

Политик уверен: принимать закон нужно после завершения второго тура президентских выборов.

"Твердо остаюсь на своей позиции – закон о наркологической проверке нужен, но принимать его надо было в декабре, а не на финише кампании. Поэтому проголосуем его уже после этих выборов, чтобы по новым правилам провести парламентские и предстоящие президентские выборы", – добавил лидер РПЛ.

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко не будет поддерживать ни одного из кандидатов в президенты, которые вышли во второй тур выборов.

Несколькими днями ранее Ляшко поблагодарил избирателей за поддержку на выборах и напомнил, что впереди много работы.

Также сообщалось, что Ляшко заявил, что украинская земля должна принадлежать исключительно украинцам .

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