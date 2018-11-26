Ляшко прокомментировал рассмотрение военного положения

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко прокомментировал вопрос о рассмотрении в Верховной Раде введения военного положения в Украине.

Чтобы услышать мнение народа, за несколько часов до заседания парламента по вопросу введения военного положения, Олег Ляшко пообщался с людьми на столичном вокзале. Спрашивал, поддерживают ли они инициативу СНБО и президента? По словам лидера Радикальной партии, большинство опрошенных высказалась против. Те, кто был "за", просили Олега Ляшко донести их позицию гаранту. Мол, даже в условиях военного положения выборы президента должны состояться 31 марта, а спецрежим должен быть не дольше 30 дней.

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове, при этом ранения получили шестеро украинских военных.

На этом фоне в ночь на 26 ноября СНБО принял решение о введении военного положения в Украине. Военное положение предлагалось ввести на 60 дней, позже этот срок был сокращен до 30 дней. Позже Петр Порошенко ввел это решение в действие.

Кроме того, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту утвердить указ президента.

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