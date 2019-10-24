Ляшко провел параллель между "формулой Геруса" и отменой санкций против России

Политик уверен, что это еще одна коррупционная схема, и таких схем много

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Пока политики обсуждают так называемую формула Штайнмайера, в Украине принята "формула Геруса", благодаря которой наша страна впервые за последние годы покупает электроэнергию у России. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Герус, как глава профильного энергетического комитета Рады и депутат от "Слуги народа", сейчас оправдывается, мол, электроэнергия из России дешевле, тому она выгоднее.Так почему мы тогда предъявляем претензии немцам и французам, которые заявляют, что им выгоден "Северный поток 2"? Почему мы от немцев, французов и американцев требуем, чтобы они, в ущерб своему бизнесу, вводили санкции против России, а нам, оказывается выгодно с Росией торговать, и мы фактически сняли санкции с России", – подчеркнул политик.

Он также отметил, что это еще одна коррупционная схема, и таких схем много.

"Надеюсь, эта схема вызовет правильную реакцию президента Зеленского", – отметил Ляшко.

Как сообщалось, на заседании комитета 18 сентября 2019 года за поправку Андрея Геруса к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" №1084, которым был открыт импорт электроэнергии из России.

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В протоколе депутаты указывают, что во время голосования девять депутатов – членов комитета проголосовали за:

Андрей Герус,

Остап Шипайло,

Андрей Жупанин,

Роман Мулик,

Дмитрий Припутень,

Юлий Камельчук,

Александр Юрченко,

Олег Семинский,

Евгений Пивоваров.

Все депутаты – представители партии "Слуга народа".

Поправка № 8 касалась разрешения импортировать электроэнергию из стран – не членов Энергетического сообщества, то есть разрешила импорт электроэнергии из России.

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Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", где председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта.

По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза – с 2,4 млн кВт·час до 4,5 млн кВт·час в сутки.

Большинство энергоэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев.

Напомним, директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев напомнил, что Украина взяла на себя обязательства отсоединиться от энергосистемы России-Беларуси до 2022 года и интегрироваться в энергосистему Евросоюза, что будет невозможным в случае импорта электроэнергии из этих стран.

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