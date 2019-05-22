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Ляшко раскритиковал идею о референдуме по переговорам с Россией

22 мая, 14:47

Политик отметил, что не может быть никаких референдумов, пока Россия ведет свою агрессию против Украины

Фото: Facebook Олега Ляшко
Фото: Facebook Олега Ляшко.

Инициатива Зеленского о референдуме о дружбе с Россией – это измена памяти миллионов украинцев, которые сегодня борются за Украину. Об этом заявил глава Радикальной партии Олег Ляшко с трибуны парламента во время внеочередного заседания Рады в среду, 2 мая.

"Какая дружба с Россией, когда российские войска на Донбассе? Какая дружба с Россией, когда убиты десятки тысяч украинцев? Сегодня – пять лет с момента, когда под Волновахой, Рубежным убили 18 военнослужащих 51 бригады ВСУ. Сделали это боевики Безлера. И нам рассказывают о дружбе с Россией?" – отметил Ляшко

Нардеп также объяснил, почему Радикальная партия идет на досрочные выборы.

"Новый парламент, где будет большинство регионалов и Зеленский, первое, что они попытаются сделать – отменить закон о языке, принять особый статус для Донбасса и продать землю иностранцам. Я хочу сказать украинцам: наша команда идет в новый парламент, идет на выборы для того, чтобы защитить Украину. Я и моя команда – не дадим отменить закон о языке, не дадим принять особый статус для Донбасса, не дадим продать землю иностранцам и не дадим допустить реванша Кремля для того, чтобы они здесь хозяйничали в Украине", – подчеркнул Ляшко.

Кроме того Олег Ляшко отметил, что провести выборы в Верховную Раду нужно, но не по старому закону.

"Проведение выборов в Верховную Раду по старому коррумпированному закону – это чистой воды авантюра, которая ведет не к смене политического класса, не к борьбе с коррупцией, не очищение власти, а захват власти. Я против мажоритарки, потому что каждый мажоритарщик знает, сколько надо заплатить денег для того, чтобы получить депутатский мандат. Но я и против закрытых списков, которые предложил Зеленский. Мы за открытые партийные списки, за изменение избирательной системы и за проведение выборов парламента по новой открытой прозрачной избирательной системе", – отметил Ляшко.

Как сообщалось, на внеочередном заседании в среду, 22 мая, народные депутаты отказались выносить на голосование инициативу президента Украины Владимира Зеленского, который хотел отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной барьер до 3% на выборах народных депутатов.


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Тег закон, парламент, Ляшко, Олег Ляшко, Радикальная партия

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