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Ляшко раскритиковал налоговые инициативы новой власти

12 сентября, 13:47

Политик уверен, что бюрократические преграды создаются искусственно

Олег Ляшко

Олег Ляшко / Фото: Facebook

Олег Ляшко критикует новую власть, которая, по словам политика, "принялась душить предпринимателей бешеной бюрократией в уплате налогов и кабальными штрафами за несоблюдение бессмысленных процедур". Об этом Ляшко написал на своей странице в Facebook/

При этом, по словам Ляшко, сейчас отменяют персональную ответственность должностных лиц перед государством и не дают переходного периода для того, чтобы предприниматели смогли хотя бы разобраться в нововведениях.

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"Промышленники и иностранные инвесторы бьют тревогу. Только в металлургии – одной из базовых отраслей отечественной экономики – налоговая нагрузка возрастет в 3-4 раза!!! Рента за добычу топлива и полезных ископаемых повышается еще больше, поэтому о перспективах повышения собственной добычи природного газа и нефти и обеспечения энергетической независимости можно просто забыть. В России, Китае – наших главных конкурентов – радостно потирают руки от этого идиотизма нашей власти.

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Но и этого им мало! Законом 1210 отменяется запрет использовать имущество стратегических государственных предприятий (не подлежащих приватизации!) для погашения налогового долга. Это открывает лазейку для скрытого дерибана предприятий, земли и активов, имеющих стратегическое значение для экономики, безопасности и суверенитета Украины", – написал Ляшко.

Напомним, ранее Ляшко отмечал, что продажа сельхозземель, государственных объектов стратегического значения, экспорт сырья и новые займы этого не обеспечат.

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экспорт Ляшко предприниматели власти ответственность Олег Ляшко

Источник: Сегодня

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