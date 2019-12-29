Ляшко раскритиковал решение суда по экс-беркутовцам

Фото: Олег Ляшко/Facebook

Освобождение из плена удерживаемых украинцев является наивысшим приоритетом для государства, однако благие цели не могут быть оправданием для правового "беспредела власти". Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в Facebook, комментируя решение Киевского апелляционного суда, который отпустил всех экс-беркутовцев – Сергея Тамтуру, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Олега Янишевского и Сергея Зинченко – под личное обязательство.

"Никакие благие цели не могут быть оправданием для аморального беззакония и правового беспредела власти. Закон не предусматривает освобождения из-за политической целесообразности, поэтому судьи и прокуроры, которые выполнили незаконные команды власти и позволили обвиняемым в массовых убийствах людей избежать справедливой ответственности, – сами должны сесть и обязательно сядут на скамью подсудимых. Мы организуем надлежащее расследование и не дадим замести следы!" – написал Ляшко.

Он назвал ситуацию позорной и такой, которая доказывает, что "в Украине нет независимого и справедливого правосудия".

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Напомним, после появления решения суда по экс-беркутовцам активисты заблокировали Лукьяновское СИЗО, куда отвезли трех обвиняемых.

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