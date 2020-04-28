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Ляшко рассказал, где в Украине сделают анализы на наличие антител к коронавирусу

28 апреля, 04:23

Елена Кузьмич

Ляшко подчеркнул, что Минздрав не будет скрывать статистику заболеваемости.

Первые ИФА-тесты (иммуноферментный анализ — лабораторный иммунологический метод качественного или количественного определения различных низкомолекулярных соединений, макромолекул, вирусов и пр., в основе которого лежит специфическая реакция антиген-антитело – Ред) на наличие антител к коронавирусу в Украине будут проведены в Одесской и Сумской областях.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы запускаем тестирование, которое позволит ретроспективно выявить наличие антител и посмотреть, были ли пропущены случаи заболевания. Первые такие случаи будут исследоваться в Одесской и Сумской области", – сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

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По его словам, что Минздрав не будет скрывать статистику заболеваемости.

"ИФА-тесты к нам уже зашли, и мы начинаем тестирование. Никто не собирается скрывать реальную картину заболеваемости, наша задача, чтобы каждый получил медпомощь" – сказал он.

При этом отметил, что в Украине в целом не было роста смертности в январе и феврале.

"У нас нет за январь и февраль роста смертности. Но мы запустили новый алгоритм, чтобы не пропустить каждый возможно пропущенный случай коронавируса", – сказал он.

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Ляшко напомнил, что в настоящее время в Украине отбираются на исследование образцы секционного материала от каждого случая смерти, связанного с легочными заболеваниями, эти образцы тестируются методом ПЦР ан наличие коронавируса. Кроме того, проводятся ПЦР-исследования всех пациентов с пневмониями.

"Иногда бывает, что COVID-19 был установлен посмертно человеку, который без симптомов обращался за медпомощью", – сказал он.

Ляшко сообщил, что в настоящее время в клиниках больными COVID-19 заняты около 10% коек в отделениях интенсивной терапии в клиниках, которые предназначены для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Также Минздрав будет развивать мощности лабораторий.

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"Мы говорили, что сможем проводить 30 тысяч тестов в неделю, сейчас мы тестируем 5-6 тыс. в сутки, мы уже вышли на этот норматив, о котором говорили. Дальше наша задача увеличить до 80 тыс. в неделю. Возможности для развития тестирования у нас есть", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в Минздраве не исключают пик коронавируса в Украине через неделю.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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тест иммунитет Украина коронавирус Виктор Ляшко

Источник: Интерфакс-Украина

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