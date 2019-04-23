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Ляшко рассказал, как добить нокаутированную эпоху бедности

Сегодня, 15:15

Нардеп назвал ряд законов, которые необходимо принять в срочном порядке

Фото: Facebook

За окончание эпохи "бедности" проголосовало 73% украинских избирателей, и их стремления разделяет Радикальная партия. Об этом заявил лидер РПЛ Олег Ляшко с трибуны парламента. Чтобы не дать старой системе возродиться, по мнению Ляшко, нужно предпринять ряд решительных шагов. Среди них – закон об импичменте, сокращение числа депутатов, отмена неприкосновенности и изменение избирательной системы.

"Мы предлагаем план окончательного уничтожения построенной в Украине системы, которую уже отправили на президентских выборах в нокаут, но, если ее не добить, она может возродиться. Это Закон об импичменте Президента. Глава государства, независимо от фамилии, должен быть подотчетным и подконтрольным обществу. Закон о временных следственных комиссиях – как действенный парламентский контроль, предохранитель от узурпации власти. Снятие неприкосновенности с президента, депутатов и судей. Все граждане должны быть равны перед законом. Изменение избирательной системы. Ликвидация мажоритарки, введение пропорциональной системы выборов по открытым спискам – лучшее лекарство от политической коррупции. Сокращение численности депутатов парламента до 250 человек – этого вполне достаточно для эффективной работы Верховной Рады. Реальная судебная реформа – полная замена всех судей, прямые выборы судей народом по примеру американской модели", – очертил свой план политик.

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Олег Ляшко рассказал также, какие шаги нужно предпринять для преодоления бедности. Среди них – снижение цен на лекарства, уменьшение тарифов, отставка главы "Нафтогаза" Коболева и возвращение им 1,4 млрд грн  премий в госбюджет, а также принятие Промышленного пакета реформ для возрождения экономики, проведение инвентаризации природных богатств и пересмотр всех невыгодных Украине международных соглашений.

"Конец эпохи бедности – это пересмотр меморандума с МВФ, снижение цен на газ и на коммунальные тарифы. Поэтому мы призываем новоизбранного Президента – немедленно требовать пересмотра Меморандума с МВФ, на основании которого украинцы платят "космические" тарифы, и отменить решение правительства о повышении тарифов. Конец эпохи бедности – это радикальное изменение экономической политики в интересах национального производства, это немедленный пересмотр бюджета, чтобы вычистить оттуда все коррупционные схемы, заложенные уже бывшей властью, и сэкономленные миллиарды пустить на повышение зарплат, перерасчет пенсий, на жилье для молодежи и восстановление справедливости. Конец эпохи жадности и бедности должен наступить сейчас", – подчеркнул Олег Ляшко.

Напомним, Олег Ляшко заявил, что украинская земля должна принадлежать исключительно украинцам .

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Тег закон, тарифы, Ляшко, Олег Ляшко, МВФ, снижение цен

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