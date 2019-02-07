Ляшко рассказал, как навести порядок в украинской медицине

Олег Ляшко убежден, что Ульяна Супрун была назначена незаконно и официально не несет ответственность за жизни миллионов граждан

Фото: пресс-служба Олега Ляшко.

Ляшко рассказал, как навести порядок в украинской медицине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5e8/79d/5c45e879d8ed3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5e8/79d/5c45e879d8ed3.jpg 2019-02-07T21:03:00+02:00 Политика Олег Ляшко убежден, что Ульяна Супрун была назначена незаконно и официально не несет ответственность за жизни миллионов граждан

С трибуны парламента политик перечислил претензии украинцев к и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, которую Киевский окружной админсуд отстранил от должности по его иску.

Лидер РПЛ предлагает четкий план наведения порядка в медицинской сфере. Реализация этого плана, по словам политика, позволит удешевить лекарства вдвое и спасти жизни миллионов людей, сообщается на сайте Радикальной партии.

"Во-первых, это восстановление государственного контроля за ценами на лекарства и их качеством. […] Во-вторых, это введение страховой медицины для пенсионеров, детей и малообеспеченных, чтобы государство финансировало их обследование и лечение. А медицинские услуги для тех людей, которые работают, должны финансироваться за счет работодателей. В-третьих, это пересмотр бюджета и расширение программы "Доступные лекарства" медикаментами от онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, вирусных инфекций […]", – подчеркнул народный депутат.

Также Олег Ляшко рассказал, где взять деньги на реализацию его плана.

"На медицину много денег выделяется, но их воруют. Якобы покупают лекарства, выводят за границу деньги, годами они там крутятся в банках, зарабатывают проценты […]. Поэтому надо навести порядок с ценами на лекарства и увеличить зарплаты врачам. Медик, который 8 лет учится, не должен получать копеечную зарплату в 4-5 тысяч гривен и ехать в Польшу искать заработок. Люди должны зарабатывать и лечиться в Украине. Наведение порядка в медицине – это ключ к успешности нашей страны, чтобы украинцы жили долго и счастливо", – подытожил Ляшко.

Напомним, ранее Олег Ляшко рассказал, как снизить цену лекарств в Украине. По его мнению рентабельность аптек должна быть максимум 10-15%.

Напомним, 5 декабря, Кабмин утвердил Стратегию обеспечения украинцев лекарствами . Документ вводит комплексный подход к улучшению доступа украинцев к качественным, эффективным и безопасным лекарствам на следующие шесть лет.

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