Ляшко рассказал, какие инициативы Зеленского поддержит в Раде

Лидер Радикальной партии отметил, что каждую инициативу президента надо рассматривать тщательно

Те инициативы, которые позволят украинцам получать достойные зарплаты, платить меньше по коммуналке, преодолеть бедность и восстановить мир в Украине – безусловно будут поддержаны в парламенте. Об этом заявил Олег Ляшко в эфире программы "Главная Тема".

"Но если, например, брать инициативу о референдуме по вступлению Украины в НАТО, то здесь надо не референдум, а четкое выполнение Конституции, где уже записан курс Украины в НАТО. А вот какой действительно нужен референдум, – так это референдум о собственности на землю", – заявил Олег Ляшко.

Он отметил, что в данный момент ни в коем случае нельзя продавать землю и Радикальная партия будет настаивать на референдуме по этому вопросу.

Как сообщалось, Олега Ляшко не пропускали на консультации с Владимиром Зеленским, требуя, чтобы лидер РПЛ отдал свой смартфон, с которого вел стрим.

Напомним, Радикальная партия определилась с кандидатами в депутаты, которые будут баллотироваться на выборах в Верховную Раду. В первую десятку вошли в основном действующие депутаты от этой политической силы.

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