Ляшко рассказал, каким должен быть лучший подарок ветеранам Второй мировой

Достойные пенсии, доступная медицина и лекарства – это меньшее, чем мы должны обеспечить ветеранов Второй мировой, и это – лучшее для них поздравление, считает народный депутат Олег Ляшко.

Лидер Радикальной партии принял участие в торжествах в запорожском парке Победы. Там он общался с участниками Второй мировой и жителями города, а также возложил цветы к памятнику погибшим воинам.

"И ключевое – мирного неба над головой, чтобы – как в 41-45 отдавали жизнь свою люди, защищая страну, – чтобы сегодня молодые ребята живыми возвращались домой, чтобы восстановили территориальную целостность и восстановили мир на Донбассе, и вернули Крым. Обещаю, что сделаю все, чтобы в Украине было мирное небо и чтобы Украина экспортировала не дешевую рабочую силу и сырье, а чтобы работали предприятия, поднимали зарплаты, поднимали пенсии, и чтобы люди достойно жили", – заявил Олег Ляшко.

Напомним, Ляшко передал подарки дому ребенка в Черкасской области. Сам политик провел детство в детдоме и признался воспитателям и медперсоналу, что знает, насколько нелегок их труд.

Кроме того, Ляшко заявил, что добился ремонта беговой дорожки в школе олимпийского резерва Черкасской области. Политик пообещал помочь и с восстановлением стадиона, где тренируются около полусотни юных спортсменов. На его реконструкцию потребуется около 8 миллионов гривен.

Также Ляшко требует расширить список бесплатных лекарств в Украине.