Ляшко рассказал, когда МОЗ обнародует официальные данные о новых случаях коронавируса в Украине

23 марта 2020 года появилась информация о 10 новых случаях коронавируса.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Поступила информация о 10 новых случая коронавируса, мы эту информацию уточняем, завтра утром мы обнародуем официальные данные", – сказал Ляшко в эфире программы на одном из украинских телеканалов.
Напомним, что по данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на утро понедельника, 23 марта в Украине были лабораторно подтверждены 73 случая заболевания:
- в Днепропетровской области – 2;
- Донецкой – 1;
- Житомирской – 2 (1 летальный);
- Ивано-Франковской – 5 (1 летальный), из которых 3 за сутки;
- Киеве – 29 (из них 20 выявлено за сутки); Киевской – 5, из которых 1 за сутки;
- Львовской – 2, из которых 1 за сутки;
- Тернопольской – 1;
- Черновицкой – 25 (1 летальный);
- Черкасской – 1 подтвержден за сутки.
Ранее Ляшко заявил, что всех умерших от пневмонии в Украине проверят на коронавирус. Миндзрав даст четкие указания для патологоанатомов.
Ранее в Украине впервые диагностировали коронавирус у медицинских работников – две медсестры в Ивано-Франковске оказались в изоляции.
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