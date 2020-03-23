Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,11
30,25

Ляшко рассказал, когда МОЗ обнародует официальные данные о новых случаях коронавируса в Украине

23 марта, 23:48

Елена Кузьмич

Ранее в Украине были лабораторно подтверждены 73 случая заболевания

23 марта 2020 года появилась информация о 10 новых случаях коронавируса.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Поступила информация о 10 новых случая коронавируса, мы эту информацию уточняем, завтра утром мы обнародуем официальные данные", – сказал Ляшко в эфире программы на одном из украинских телеканалов.

Напомним, что по данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на утро понедельника, 23 марта в Украине были лабораторно подтверждены 73 случая заболевания:

  • в Днепропетровской области – 2;
  • Донецкой – 1;
  • Житомирской – 2 (1 летальный);
  • Ивано-Франковской – 5 (1 летальный), из которых 3 за сутки;
  • Киеве – 29 (из них 20 выявлено за сутки); Киевской – 5, из которых 1 за сутки;
  • Львовской – 2, из которых 1 за сутки;
  • Тернопольской – 1;
  • Черновицкой – 25 (1 летальный);
  • Черкасской – 1 подтвержден за сутки.

Ранее Ляшко заявил, что всех умерших от пневмонии в Украине проверят на коронавирус. Миндзрав даст четкие указания для патологоанатомов.

Ранее в Украине впервые диагностировали коронавирус у медицинских работников – две медсестры в Ивано-Франковске оказались в изоляции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Минздрав информация Украина МОЗ коронавирус Виктор Ляшко

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Власть обсуждает введение ЧП в Украине: что это значит
Власть обсуждает введение ЧП в Украине: что это значитУкраина
Встал вопрос, как страна будет жить после коронавируса: премьер-министр Шмыгаль сделал заявление
Встал вопрос, как страна будет жить после коронавируса: премьер-министр Шмыгаль сделал заявлениеПолитика
Большинство фракций в Раде выступили против чрезвычайного положения – депутат
Большинство фракций в Раде выступили против чрезвычайного положения – депутатПолитика
Стало известно, как Зеленского защищают от коронавируса
Стало известно, как Зеленского защищают от коронавирусаУкраина
Рада готовится к внеочередному заседанию – Разумков
Рада готовится к внеочередному заседанию – РазумковПолитика
Коронавирус у депутата: Шахов рассказал о своем состоянии
Коронавирус у депутата: Шахов рассказал о своем состоянииПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...