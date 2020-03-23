Ляшко рассказал, когда МОЗ обнародует официальные данные о новых случаях коронавируса в Украине

Ранее в Украине были лабораторно подтверждены 73 случая заболевания

23 марта 2020 года появилась информация о 10 новых случаях коронавируса.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Поступила информация о 10 новых случая коронавируса, мы эту информацию уточняем, завтра утром мы обнародуем официальные данные", – сказал Ляшко в эфире программы на одном из украинских телеканалов.

Напомним, что по данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на утро понедельника, 23 марта в Украине были лабораторно подтверждены 73 случая заболевания:

в Днепропетровской области – 2;

Донецкой – 1;

Житомирской – 2 (1 летальный);

Ивано-Франковской – 5 (1 летальный), из которых 3 за сутки;

Киеве – 29 (из них 20 выявлено за сутки); Киевской – 5, из которых 1 за сутки;

Львовской – 2, из которых 1 за сутки;

Тернопольской – 1;

Черновицкой – 25 (1 летальный);

Черкасской – 1 подтвержден за сутки.

Ранее Ляшко заявил, что всех умерших от пневмонии в Украине проверят на коронавирус. Миндзрав даст четкие указания для патологоанатомов.

Ранее в Украине впервые диагностировали коронавирус у медицинских работников – две медсестры в Ивано-Франковске оказались в изоляции.

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