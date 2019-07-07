Ляшко рассказал о законопроекте по защите детей от педофилов

На следующей неделе парламент проведет внеочередное специальное заседание

Олег Ляшко. Фото: Facebook

Комитет законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в целом законопроект №6449 команды Радикальной партии об усилении ответственности за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

Уже на следующей неделе парламент проведет внеочередное специальное заседание.

Об этом заявил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в эфире программы новостей "Сегодня" на телеканале "Украина"

"Победа будет тогда, когда депутаты проголосуют эти важные законы. Мы два года назад зарегистрировали законы о химической кастрации педофилов и об открытом публичный реестр педофилов. В Украине – эпидемия сексуальных преступлений против детей. Только на прошлой неделе пострадали 14 малолетних детей. Всего за шесть месяцев в этом году – почти 200 детей", – отметил он.

По слова Ляшко, результат уже близко.

"162 народных депутата подписались и по нашей инициативе на следующей неделе парламент проводит внеочередное специальное заседание по одному вопросу – принятие законов об усилении ответственности за сексуальные преступления против детей", – отметил он.

Также политик рассказал, что именно предусматривает закон.

"Первое – принудительная кастрация педофилов. 15 лет тюрьмы за изнасилование несовершеннолетнего без права досрочного освобождения (сейчас от 7 до 12), пожизненный надзор правоохранительных органов за педофилами, 5 лет тюрьмы за развращение несовершеннолетнего и публичный открытый реестр педофилов", – отметил Ляшко.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов также рекомендовал вынести в сессионный зал законопроект №6607 о химической кастрации педофилов.

Как сообщали новости "Сегодня", законопроект не только предлагает кастрацию педофилов, но и их реестр. Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал, зачем это нужно. Он убежден, что на сегодняшний день убийство, изнасилование, издевательство над детьми – это проблема, которая не решается на государственном уровне. Поэтому, по его словам, нужна превенция в вопросе защиты детей от сексуального насилия.

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