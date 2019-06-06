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Ляшко рассказал, на какие вопросы ждет ответов от Зеленского

6 июня, 17:39

Лидер Радикальной партии объяснил, почему политсила проголосовала против отставки Климкина, Полторака и Грицака

Фото: пресс-служба Олега Ляшко
Фото: пресс-служба Олега Ляшко.

Отставка министра обороны, главы СБУ и министра иностранных дел, – во время войны навредит Украине, поэтому команда Радикальной партии в ВР, как и остальные народные депутаты, не поддержали увольнение Степана Полторака, Василия Грицака и Павла Климкина без предложенных новоизбранным президентом кандидатур на их должности. Об этом заявил Олег Ляшко.

"Господин президент, что вы делаете, когда в воюющей стране оставляете Министерство обороны без главы? Вы хотите уволить Полторака? Вы имеете на это право. Тогда предложите новую кандидатуру на должность министра обороны. Ведь Полторак построил армию за 5 лет и сегодня это самая сильная армия в Европе", – обратился с трибуны парламента Ляшко к Зеленскому.

Лидер РПЛ призвал новоизбранного президента не нарушать Конституцию и законы Украины.

"От Зеленского я до сих пор не услышал ответа на вопросы: "Где кандидатура нового министра иностранных дел и какую международную политику он будет проводить?" "Что он планирует делать с законом о языке, курсом на НАТО, санкциями против России?" – подытожил Ляшко.

Как сообщалось, лидер Радикальной партии призвал президент Владимира Зеленского немедленно подписать принятый Радой закон об импичменте и отметил, что это – только первый шаг к установлению реального народовластия.

Напомним, в комментарии сайту "Сегодня" председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отметил, что отказ Верховной Рады Украины голосовать за отставку глав МИД и СБУ Павла Климкина и Василия Грицака, а также нежелание увольнять министра обороны Степана Полторака – это усиление конфронтации парламента с президентом Украины Владимиром Зеленским. 


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Тег Верховная Рада, Ляшко, Зеленский, Олег Ляшко, должности

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