Ляшко: Разрыв договора о ликвидации ядерных ракет – угроза всему человечества

“Сильные мира сего играют друг перед другом мышцами", - говорит политик

Facebook Олега Ляшко.

Ляшко: Разрыв договора о ликвидации ядерных ракет – угроза всему человечества //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/59f/699/5c559f6992856.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/59f/699/5c559f6992856.jpg 2019-02-02T15:49:00+02:00 Политика “Сильные мира сего играют друг перед другом мышцами", - говорит политик

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает, что разрыв договора о ликвидации ядерных ракет несет угрозу для всего мира. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Россия и США разорвали договор о ликвидации ядерных ракет. Очень, очень тревожный сигнал для всего человечества! Выполнение перед Украиной обязательств по Будапештскому меморандуму стало бы настоящим предохранителем против распространения ядерной чумы", – написал депутат.

"Сильные мира сего своей безответственной политикой, играя друг перед другом мышцами, ставят наших детей перед смертельными угрозами", – заявил лидер РПЛ.

Олег Ляшко считает, что Украине необходимо стать очень сильной, чтобы не быть разменной монетой в этой авантюристической партии.

"Сильная экономика, новые рабочие места, победа над бедностью – наш ключ к силе и безопасному будущему наших детей", – добавил он.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что 2 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия в ДРСМД и начале создания новых видов ракет.

Днем ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон 2 февраля приостановит соблюдение условий подписанного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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