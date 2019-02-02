Ляшко: Разрыв договора о ликвидации ядерных ракет – угроза всему человечества
“Сильные мира сего играют друг перед другом мышцами", - говорит политик
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает, что разрыв договора о ликвидации ядерных ракет несет угрозу для всего мира. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.
"Россия и США разорвали договор о ликвидации ядерных ракет. Очень, очень тревожный сигнал для всего человечества! Выполнение перед Украиной обязательств по Будапештскому меморандуму стало бы настоящим предохранителем против распространения ядерной чумы", – написал депутат.
"Сильные мира сего своей безответственной политикой, играя друг перед другом мышцами, ставят наших детей перед смертельными угрозами", – заявил лидер РПЛ.
Олег Ляшко считает, что Украине необходимо стать очень сильной, чтобы не быть разменной монетой в этой авантюристической партии.
"Сильная экономика, новые рабочие места, победа над бедностью – наш ключ к силе и безопасному будущему наших детей", – добавил он.
Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что 2 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия в ДРСМД и начале создания новых видов ракет.
Днем ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон 2 февраля приостановит соблюдение условий подписанного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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