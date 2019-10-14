Ляшко с митрополитом Епифанием помолился за справедливый мир / Фото: Facebook

На праздник Покрова Пресвятой Богородицы Олег Ляшко посетил Ровно. В Покровском соборе политик вместе с верующими и Предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием помолился за мир в Украине и поблагодарил бойцов, которые приближают победу в российско-украинской войне.

"Мы молимся за справедливый мир и победу в этой развязанной Россией против Украины войне. Мы молимся за наших солдат, которые защищают страну, за вечную память тем, кто отдал свою жизнь за мир. Очень важно, чтобы нашим героическим защитникам никто из политиков не вставил нож в спину, подписывая те или иные предательские соглашения ценой капитуляции. Господь и украинская армия помогут нам в этой войне и вернут в Украину справедливый мир и наши территории – Донбасс и Крым", – заявил Ляшко после службы.

Лидер Радикальной партии убежден, что "формула Штайнмайера", которую навязывают Украине, не приведет к миру и освобождению оккупированных Россией территорий.

"Сегодня Украину заставляют подписать "формулу Штайнмайера", которая не даст мира, не даст вернуть территории, а сделает Украину агрессором против "русскоязычного Донбасса". Это план Путина, который развалит страну. Вспомните, чем закончилась потеря государственности в начале 20-го века – Голодомором и репрессиями. И тоже говорили, что не надо защищать Украину и не надо украинской армии", – заявил политик.

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Он напомнил, что в Украине "НКВДешники убивали людей и живьем в чанах сжигали их и топили, поэтому, когда нам рассказывают, что освободили 35 заложников, чтобы отдать в заложники всю страну и миллионы людей – это приведет к тому, что российские войска будут стоять в Киеве".

"Посмотрите на Грузию – у нее нет ни единого шанса на возвращение оккупированных территорий. Нам предлагают то же самое, чтобы мы на условиях Путина приняли Донбасс. И тогда четыре миллиона инфицированных российской пропагандой людей пойдут голосовать", – считает лидер Радикальной партии.

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После службы Олег Ляшко вместе со своими соратниками почтили память Героев Небесной сотни на местном кладбище.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "Нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

В то же время глава государства Владимир Зеленский отмечал, что "формула Штайнмайера" должна быть в будущем имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.

На брифинге президент четко дал понять, что никакой сдачи нацинтересов Украины нет и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не будет обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

Решению Киева рады другие участники "нормандского формата" – Москва, Берлин, Париж. Так, например, в Кремле заявили, что "само подтверждение "формулы Штайнмайера" уже является фактом позитивным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что принятие этого предложения является "важным шагом" для реализации принятых ранее соглашений и что это поможет пойти дальше "по пути реализации Минских договоренностей".

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