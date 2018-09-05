Ляшко: Сегодня есть возможности снизить цену на газ

Ляшко уверен, что "Нафтогаз" незаконно наживается на украинцах, накручивая космические тарифы населению и начисляя себе миллионные премии. Об этом лидер Радикальной партии заявил в кулуарах парламента. Политик в очередной раз призвал власть отказаться от повышения цены голубого топлива.

"Повышение цены на газ для населения – это инфляция, это рост цен, это деиндустриализация экономики, бедность украинцев. […] Мы против этого! Наоборот – сегодня есть все возможности, чтобы снизить цену на газ. Она должна быть справедливой – 4-4,5 тысячи гривен за тысячу кубов, а не 12-13 тысяч, как сегодня предлагает власть", – подчеркнул Ляшко.

Лидер РПЛ требует прекратить "дерибан" "Нафтогаза" и урезать зарплаты работникам компании.

"Сегодня в угоду олигархам хотят раздерибанить "Нафтогаз", чтобы людям установить высокие тарифы, а себе рисовать "космическую" рентабельность за счет уничтожения промышленных предприятий и обнищания украинцев", – отметил политик.

Олега Ляшко возмущает и то, что власть искусственно ограничивает доступ людей к субсидиям.

"Миллионы людей не знают, будут ли у них субсидии. Понятно, что субсидии – это плохо. Но, когда человек получает минимальную пенсию, минимальную зарплату, то субсидия – это единственный выход, чтобы не пойти по миру с протянутой рукой", – подытожил Ляшко.

Напомним, Олег Ляшко заявил, что идет в президенты Украины и детально рассказал, зачем принял такое решение.

Кроме того, лидер РПЛ отмечал, какие именно нужно внести изменения в Конституцию, чтобы навести порядок и прийти к законности в стране.