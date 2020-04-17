Ляшко: Ситуация в энергетике угрожает украинской независимости

Потеря Украиной энергонезависимости может означать потерю неависимости страны, заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24",

Олег Ляшко призвал наказать виновных в том, что в прошлом году был разрешен импорт российской электроэнергии в Украину.

"Началом этого было внесение изменений в парламентский комитет Андреем Герусом. Они открыли импорт российской, белорусской электроэнергии в Украину. На самом деле это банда Герсуса, это организованная группа, где каждый выполнял свои роли. Далее – НКРЭКУ во главе с Валерием Тарасюком, которая должна была, увидев, что в результате импорта российской электроэнергии останавливаются отечественные производства, немедленно остановить этот импорт. Они ничего не сделали. Напротив, председатель НКРЕКП Валерий Тарасюк говорил, что это конкуренция. Только он лгал людям, по одной причине: российская, белорусская электроэнергия в Украину идет, а мы свою не можем продавать им – ни в Россию, ни в Беларусь, нас туда не пускают. Что это за конкуренция? Что это за бизнес?. Когда мы можем сами производить электроэнергию, а покупаем российскую, останавливая собственные шахты, собственные станции. Три миллиона угля сегодня на складах, украинского угля, добыли украинские шахтеры!" – подчеркнул лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

Украинский политик напомнил, что теперь в Украине вынуждены закрываться многие шахты.

"Павлоградуголь" останавливается. Это не просто потеря 20 тысяч рабочих мест. Это градообразующее предприятие в Павлограде, где живет 130 тысяч человек", – отметил Олег Ляшко.

Реклама

В результате потери горняками работы, по мнению Олега Ляшко, шахтерские города рискуют превратиться в депрессивные.

"Это преступление и диверсия против украинской энергетики и экономики. Я еще раз требую от правоохранительных органов провести расследование, привлекать к уголовной ответственности тех, кто сделал эту диверсию, и назвать имена этих диверсантов против украинской энергетической независимости, а фактически – против независимости Украины", – обратился к правоохранителям Олег Ляшко.

Лидер Радикальной партии отметил, что электроэнергия до последнего времени была единственным энергетическим продуктом, который Украина могла продавать за границу.

"Теперь мы оказались полностью импортозависимыми. О какой независимости Украины можно говорить, когда мы все завозим из-за рубежа, инвестируем в чужие рабочие места и уничтожаем свои рабочие места? Это самый высокий цинизм. Если бы взять какое-то МРТ, чтобы вы посмотрели, что делается в моем сердце, когда я смотрю, как люди остаются без работы, и приходят домой и не знают, что сказать жене о том, где его зарплата, и почему у них пустой холодильник. И когда они смотрят в глаза своим детям, которым не за что купить кусок хлеба. Потому что некоторые подонки специально доводят отрасль до банкротства, чтобы специально за копейки забрать. Им плевать на миллионы людей, которые в результате их действий потеряли работу и зарплату. Потому что для них главное – их холодильник полный, их оффшорные счета в результате этих коррупционных схем – тоже полные. Только они полны за счет людей, которые потеряли работу и зарплату", -заявил Олег Ляшко.

Лидер Радикальной партии намерен лично повлиять на то, чтобы расследование в в отношении сложившейся в энергетике ситуации было проведено.

"Это преступление не имеет срока давности и этому не будет прощения. Они хотели меня посадить в тюрьму, когда я начал против этого бороться. Я сделаю все, чтобы они сели в тюрьму. Потому что это огромное преступление против украинского народа", – заявил Олег Ляшко.

Также Олег Ляшко отметил, что Россия в отношении Украины ведет политику демпинга с тем, чтобы в результате захватить украинскую энергетику.

Реклама

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Олег Ляшко требует от СБУ возбудить дело за импорт электроэнергии из России.

Кроме того, лидер Радикальной партии призывал окончательно запретить импорт российской электроэнергии в Украину. Так он прокомментировал решение НКРЭКУ приостановить импорт на время общенационального карантина и 30 суток после его окончания.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама