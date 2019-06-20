Сделать стартовой
26,33
29,51
УКР
Главная Больше  Новости политики

Ляшко собирает подписи за внеочередное заседание ВР, чтобы принять закон о кастрации педофилов

20 июня, 22:04

Лидер "радикалов" призвал Зеленского созвать внеочередное заседание Рады для принятия законов о борьбе с педофилией

На следующей неделе народные депутаты должны отложить все дела и собраться на внеочередное заседание парламента, чтобы принять законы в защиту украинских детей от извращенцев, считает Олег Ляшко. Это законопроект №6449 о химической кастрации педофилов, который лидер Радикальной партии зарегистрировал еще в мае 2017 года, и законопроект №6607 об открытом реестре педофилов. Политик подчеркнул, почти ежедневно несовершеннолетние в Украине испытывают на себе сексуальные надругательства – последнее преступление всколыхнуло все общество.

"11-летнюю Дарью Лукьяненко в Одесской области замучили и убили. За минувшие сутки, кроме раскрытия этого преступления, еще три сексуальные надругательства над детьми произошли в Украине. Изнасиловали в Запорожье 3-летнего ребенка, в Черниговской области – 10-летнего ребенка и в Ровенской области – 6-летнего ребенка. Всего за 5 месяцев этого года в Украине сексуальному насилию подверглось 167 детей", – ужасные примеры преступлений привел Ляшко в эфире телеканала "Украина".

Если народные депутаты до конца недели не успеют принять законы в защиту детей от педофилов, лидер РПЛ начнет собирать подписи, чтобы инициировать внеочередное заседание на следующей неделе.

"По Конституции 150 депутатов имеют право инициировать внеочередное заседание парламента или это может сделать президент. Я обращаюсь к Зеленскому использовать свое конституционное право и созвать внеочередное заседание парламента для принятия двух сверхважных законов – об открытом реестр педофилов и химической кастрации педофилов", – сказал политик.

Олег Ляшко считает, что те парламентарии, кто против законов о защите детей от педофилов, не имеют морального права быть депутатами.

"Каждые сутки в Украине дети подвергаются сексуальному насилию. Эту эпидемию издевательства над детьми и унижения надо остановить!", – подытожил Ляшко.

Напомним, что подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко уже задержали – им оказался 22-летний местный житель. Мужчина уже признался в содеянном. По словам подозреваемого, он сначала душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. После убийства он бросил тело ребенка в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Верховная Рада, педофил, Ляшко, педофилия, извращенец, кастрация

Вы сейчас просматриваете новость " Ляшко собирает подписи за внеочередное заседание ВР, чтобы принять закон о кастрации педофилов". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Киевом мужчина с другом два года насиловал дочерей

30 мая, 18:53

Одного из фигурантов выпустили из-под ареста под залог

Ляшко потребовал ужесточить наказание для педофилов

Сегодня, 16:11

Радикал обратился к Раде с требованием неотложно принять закон об открытом реестре педофилов и закон о химической кастрации педофилов

В Харьковской области мужчина споил и изнасиловал школьницу

31 марта, 19:30

Силовики изъяли с места происшествия вещественные доказательства

В Киеве педофил изнасиловал 12-летнюю падчерицу

2 апреля, 11:45

Об изнасиловании ребенка сообщила мать девочки, в тот же день насильника задержали

Изнасиловал семилетнюю девочку: в Житомире задержали педофила

14 марта, 11:38

Мужчине грозит от пяти до 10 лет лишения свободы

В Хмельницкой области педофил изнасиловал 11-летнюю девочку

25 марта, 14:01

Насильник заманил ребенка к себе домой под предлогом разжигания костра

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

Как перестать потеть

Гаагский суд обнародовал позиции Украины и РФ по делу о Крыме

Песков раскрыл планы Путина относительно встречи с Зеленским

Видео с места убийства супруги Максима Соколова

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Зеленский провел тайную встречу в Брюсселе: всплыли детали

Как узнать, что шины износились: 4 главных признака

Новый закон о ЖКХ: как накажут украинцев за долги по коммуналке

Цена на функциональный вентилятор рухнула до предела

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

Сегодня, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

Вчера, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

Вчера, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

18 июня, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

Выплаты в Украине: сколько получают пенсионеры, раскрыта правда

Мендель вступила в словесную перепалку с сотрудником «5 канала»

Как перестать потеть
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь