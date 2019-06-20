Ляшко собирает подписи за внеочередное заседание ВР, чтобы принять закон о кастрации педофилов

Лидер "радикалов" призвал Зеленского созвать внеочередное заседание Рады для принятия законов о борьбе с педофилией

На следующей неделе народные депутаты должны отложить все дела и собраться на внеочередное заседание парламента, чтобы принять законы в защиту украинских детей от извращенцев, считает Олег Ляшко. Это законопроект №6449 о химической кастрации педофилов, который лидер Радикальной партии зарегистрировал еще в мае 2017 года, и законопроект №6607 об открытом реестре педофилов. Политик подчеркнул, почти ежедневно несовершеннолетние в Украине испытывают на себе сексуальные надругательства – последнее преступление всколыхнуло все общество.

"11-летнюю Дарью Лукьяненко в Одесской области замучили и убили. За минувшие сутки, кроме раскрытия этого преступления, еще три сексуальные надругательства над детьми произошли в Украине. Изнасиловали в Запорожье 3-летнего ребенка, в Черниговской области – 10-летнего ребенка и в Ровенской области – 6-летнего ребенка. Всего за 5 месяцев этого года в Украине сексуальному насилию подверглось 167 детей", – ужасные примеры преступлений привел Ляшко в эфире телеканала "Украина".

Если народные депутаты до конца недели не успеют принять законы в защиту детей от педофилов, лидер РПЛ начнет собирать подписи, чтобы инициировать внеочередное заседание на следующей неделе.

"По Конституции 150 депутатов имеют право инициировать внеочередное заседание парламента или это может сделать президент. Я обращаюсь к Зеленскому использовать свое конституционное право и созвать внеочередное заседание парламента для принятия двух сверхважных законов – об открытом реестр педофилов и химической кастрации педофилов", – сказал политик.

Олег Ляшко считает, что те парламентарии, кто против законов о защите детей от педофилов, не имеют морального права быть депутатами.

"Каждые сутки в Украине дети подвергаются сексуальному насилию. Эту эпидемию издевательства над детьми и унижения надо остановить!", – подытожил Ляшко.

Напомним, что подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко уже задержали – им оказался 22-летний местный житель. Мужчина уже признался в содеянном. По словам подозреваемого, он сначала душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. После убийства он бросил тело ребенка в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.

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