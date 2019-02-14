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Ляшко требует не подписывать контракт с Коболевым, пока тот не вернет премию в бюджет

Сегодня, 15:48

Лидер Радикальной партии отметил, что правительство не должно продлевать трудовой контракт с главой "Нафтогаза"

Facebook Олега Ляшко
Facebook Олега Ляшко.
Ляшко требует не подписывать контракт с Коболевым, пока тот не вернет премию в бюджет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/59f/699/5c559f6992856.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/59f/699/5c559f6992856.jpg Политика Лидер Радикальной партии отметил, что правительство не должно продлевать трудовой контракт с главой «Нафтогаза»

Олег Ляшко готовит законопроект, чтобы заставить главу "Нафтогаза" Андрея Коболева вернуть в бюджет 45 миллионов евро премии. Политик убежден, Коболев не имел права получать такие деньги за победу в Стокгольском арбитраже, ведь подготовка исков входит в его должностные обязанности. Народный депутат в прямом эфире телеканала "112-Украина" лично обратился к чиновнику.

"Я обращаюсь к главе "Нафтогаза" Коболеву: верните 45 миллионов евро премии, которые вы незаконно получили. Украина еще не получила деньги по Стокгольмскому арбитражу, потому что решение еще не вступило в силу. А миллионы украинцев заплатили вам эту премию, отдав последние копейки из своих карманов. Имейте совесть, Андрей, и верните эти деньги", – призвал политик.

Лидер Радикальной партии отметил, что правительство не должно продлевать трудовой контракт с главой "Нафтогаза", пока он не вернет деньги в бюджет.

"В марте заканчивается трудовой договор главы "Нафтогаза". Я требую от премьера-министра  Гройсмана не подписывать новый контракт с Коболевым, пока он не вернет миллиард триста миллионов гривен премии", – отметил Ляшко.

Политик убежден, правительство должно урегулировать вопрос оплаты труда государственных служащих, чтобы чиновники не получали по 3 миллиона в месяц, пока люди выживают на 1500 гривен пенсии.

 

Ранее Коболев сообщал, что написал заявление о перечислении своей зарплаты благотворительным организациям.

Кроме того, 30 мая 2018 года пресс-служба "Нафтогаза" сообщила, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате сотрудникам компании премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с ПАО "Газпром" по транзитному контракту.

"Общий объем выплат утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долл. США), он будет составлять 46,3 млн долл. США. Из этой суммы будет выплачен налог на доходы физических лиц и другие сборы на сумму свыше 9 млн долл. США.

В перечне сотрудников компании, которые получат премию, – 41 человек, которые прямо или опосредовано внесли значительный вклад в достижение этого результата. Этот перечень не ограничивается топом-менеджментом компании, а сумма премии зависит от личного вклада каждого сотрудника", – сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко на заседании Согласительного совета озвучил свои выводы после тщательного изучения отчета Международного валютного фонда о сотрудничестве с Украиной.

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Тег Нафтогаз, зарплаты, ляшко, Коболев

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