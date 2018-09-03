Ляшко требует не сокращать работников почты

Украинскую почту тоже пытаются реформировать. И, как часто у нас бывает, первыми под ударом оказались работники маленьких отделений в глубинке.

Не сокращать персонал, а повышать ему зарплату требует от власти лидер Радикальной партии Олег Ляшко. В Комаровке на Черниговщине, куда наведался политик, новациями от "Укрпочты" возмущены. Почтальоны показали депутату сумку с корреспонденцией, которые носят каждый день, и рассказали о своих мизерных оклады.

Селяне боятся, что останутся оторванными от мира, а почтальоны – без работы. Олег Ляшко убежден: закрыть отделения – это лишить людей общения, а также возможности своевременно получать прессу и пенсию, фактически – поставить крест на селе. Политик поддержал людей и пообещал помочь.

"Когда бабушка, дедушка, лежат, не ходячие, в доме, кого они видят? Социального работника и почтальона. Дети разлетелись по миру, радио нет, телевизора нет. Как такому человеку одному жить? Для него почтальон – это связь с внешним миром. Это источник новостей, это человек, который принесет хорошую новость, который принесет пенсию, принесет газету. Как можно сокращать почтальонов, которые работают за копеечную зарплату? И в холод, и в мороз, и в снег, и в дождь. На велосипедах, или ногами . Те десятки килограмм сумок на горбу своем таскают. Поэтому я добьюсь, чтобы, во-первых, не закрывали почты, чтобы не прерывали возможность для людей связи с внешним миром. Чтобы была работа", – отметил он.

Напомним, ранее в "Укрпочте" объяснили, почему работают в убыток. Национальный оператор почтовой связи в 2017 году получил 203 млн грн убытка. Также финансовый результат компании за 2016 год был уточнен по результатам аудита и составил 158 млн грн чистой прибыли и 4,6 млрд грн чистого дохода. Ранее компания сообщала, что в 2016 году убыток "Укрпошты" составил 188 млн грн.

Как сообщалось, тысячи украинцев продолжают жаловаться на нововведения "Укрпочты". Напомним, в Черниговской области запущен пилотный проект "Укрпочты" по внедрению передвижных почтовых отделений — вместо стационарного отделения в населенном пункте сельчан обслуживают почтальоны, которые два-три раза в неделю приезжают на служебном автомобиле и привозят с собой пенсионные выплаты, газеты и корреспонденцию. Новый подход не пришелся по душе жителям области — там ощущается дефицит прессы и задержки с пенсиями.