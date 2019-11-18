Ляшко требует от ГПУ возбудить дело против Геруса за государственную измену

Он напомнил, что против него Генпрокуратура возбудила уголовное дело за драку с Андреем Герусом

Против главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса должно быть возбуждено уголовное дело за предательство национальных интересов и злоупотребления властью. Об этом написал экс-депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, которого хочет арестовать прокуратура, на своей странице в Facebook.

"Я требую от ГПУ, СБУ, НАБУ возбудить против российского "слуги" Геруса уголовное дело за измену и злоупотребление властью", – написал Ляшко.

Он напомнил, что против него Генпрокуратура возбудила уголовное дело за драку с Андреем Герусом, действия которого наносят ущерб интересам государства и уничтожают отечественную энергетику. По мнению депутата, именно деятельность председателя энергетического комитета ВР должна заинтересовать силовиков.

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"Генпрокурор Рябошапка по команде Зеленского фальсифицирует против меня уголовное дело за то, что Радикальная партия борется против российской энергетической агрессии. Приведенный "слугой" Герусом российский троянский конь уже нанес и продолжает наносить огромный ущерб национальным интересам Украины – останавливается наше производство, украинские энергетики и шахтеры теряют работу и вынуждены эмигрировать за границу, за выведенные из Украины деньги финансируется бюджет страны-агрессора. Такая политика власти делает Украину очень слабой и полностью зависимой от России", – написал Ляшко.

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Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, позволившую украинским потребителям закупать импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти вдвое – с 2,4 млн кВт⋅ч до 4,5 млн кВт⋅ч в сутки.

О том, какие последствия может иметь возобновление импорта электроэнергии из России, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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