Ляшко требует от СБУ возбудить дело за импорт электроэнергии из России

Олег Ляшко требует от СБУ и антикоррупционных органов расследовать деятельность чиновников, с чьего согласия и одобрения стал возможен импорт в Украину российской, белорусской электроэнергии.

В эфире одного из украинских телеканалов лидер Радикальной партии Украины заявил, что именно импорт из России повлиял на ситуацию, которая сейчас сложилась в угольной отрасли.

"Посмотрите, с 20 апреля останавливается самое большое угледобывающее объединение в Украине – "Павлоградуголь". Десятки тысяч людей теряют работу. Если посчитать членов семей, работников смежных предприятий – это 150 тыс. человек остаются без работы. А до этого остановили "Добропольеуголь", шахту "Белозерская", десятки государственных шахт не работают. Почему? Потому что с октября в Украине начали покупать российское, белорусское электричество", – заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

Олег Ляшко заявляет, что авторы поправок в законодательство, благодаря которым стал возможен такой импорт, не могли не осознавать последствий, к которым он приведет.

"Андрей Герус был автором этих преступных поправок. Разве не было сразу понятно, что это приведет к уничтожению рабочих мест и к коллапсу в украинской энергетике? Таких кротов российских в украинской власти – выше головы. В частности, те, кто дал разрешение на закупку в Украине российского электричества. Это была спланированная акция, на уничтожение отечественной энергетической системы, я твержу об этом полгода. Акция, направленная на то, чтобы Украина снова попала в полную зависимость в энергетической сфере от России", – сказал Олег Ляшко.

Украинский политик напомнил, что еще недавно Украина зарабатывала деньги на экспорте электроэнергии.

"Единственный энергетический ресурс, который мы экспортировали, это как раз было электричество. Минимум 400 млн. долл. зарабатывала Украина на экспорте отечественной электроэнергии. Усилиями Андрея Геруса, председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка, бывшего премьер-министра Гончарука, этих русских кротов в украинских коридорах власти, Украина прекратила экспортировать электроэнергию и начала ее импортировать, и заплатила за это миллиарды гривен", – отметил лидер Радикальной партии.

По мнению политика, действия чиновников в энергетике привели к крайне негативным последствиям.

"В Украине уничтожена энергосистема, десятки тысяч людей остались без работы. Это – полная энергетическая зависимость страны, а значит – потеря государственности. И поэтому я требую от СБУ, от антикоррупционных органов – тщательного расследования этого спланированного заговора против украинской независимости. Уверяю вас – у этого преступления есть фамилии, эти люди известны, и они предстанут перед судами – и украинскими, и международными. И будут друг друга сдавать и рассказывать. И история и время еще покажет, в каких кабинетах планировалась эта провокация, диверсия против украинских рабочих и украинской энергонезависимости. Кто договаривался, кто был организатором, кто расписывал роли, кто был исполнителем, и кто за это сколько получил денег на свои оффшорные счета. Правда обязательно станет известной и – победит", – заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Напомним, ранее Олег Ляшко заявлял о том, что покупка российской электроэнергии обернется крахом украинской энергетической отрасли.

Также Олег Ляшко призывал окончательно запретить импорт российской электроэнергии в Украину. Так он прокомментировал решение НКРЭКУ приостановить импорт. на время общенационального карантина и 30 суток после его окончания.

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