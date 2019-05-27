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Ляшко требует от Зеленского ответа: что будет с землей и языком

27 мая, 14:29

Олег Ляшко призвал не допустить пророссийского реванша и дилетантского хаоса

Facebook Олега Ляшко
Facebook Олега Ляшко.

На заседании согласительного совета в парламенте лидер Радикальной партии подчеркнул, что украинское общество глубоко обеспокоено угрозами, нависшими над Украиной, и требует от Владимира Зеленского дать четкие ответы на ключевые для каждого украинца вопросы.

"Мы требуем от Президента Зеленского дать четкие ответы на вопросы от украинцев: какая судьба закона о языке – собирается ли он в новом парламенте отменять этот закон; какая судьба изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса и амнистии боевиков и какая судьба украинской земли – собирается ли Зеленский ее продавать иностранцам", – отметил политик.

Также Олег Ляшко обратился к Владимиру Зеленскому с требованием отменить скандальные кадровые назначения, в частности, главы Администрации Президента Андрея Богдана, получившего должность вопреки закону о люстрации.

"Парламент должен сделать то, что обещал господин Зеленский, но чего сам боится – принять законы об импичменте Президента, о ВСК Верховной Рады и об открытых избирательных списках, отменить неприкосновенность Президента, депутатов и судей, а также внести изменения в Конституцию о сокращении количества депутатов до 250 человек. Я обращаюсь ко всем украинцам и демократическим силам и призываю объединиться, чтобы защитить Украину от пророссийского реванша и дилетантского хаоса Зеленского, за который потом заплатит каждый украинец. Мы должны защитить Украину", – призвал украинцев Ляшко.


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Тег Ляшко, Зеленский, законы, Олег Ляшко, ВСК

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