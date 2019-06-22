Ляшко требует от Зеленского созвать внеочередное заседание ВР
Политик требует принять законы о химической кастрации педофилов
Олег Ляшко призвал Владимира Зеленского назначить внеочередное заседание Верховной Рады на следующей неделе. Требует принять законы о химической кастрации педофилов и об открытом реестре осужденных за сексуальные преступления.
Об этом он написал на свой странице в Facebook.
Политик подчеркнул, что право созывать внеочередные заседания имеет президент по Конституции, и он не должен быть равнодушным, когда почти ежедневно несовершеннолетние в Украине подвергаются сексуальным надругательствам.
"21 июня полиция Волыни задержала местного 41-летнего жителя. По словам соседки, односельчанин пытался развратить ее пятилетнюю дочь. Всего за 5 месяцев этого года 170 детей стали жертвами сексуального насилия", – отметил Ляшко.
С инициативой проведения внеочередного заседания парламента для защиты детей от педофилов лидер РПЛ выступил на прошлой пленарной неделе. Однако необходимые 150 подписей депутаты так и не дали.
"Подписалась наша фракция и несколько депутатов из других фракций. Возможно потому, что жертвами педофилов становятся дети простых украинцев, а не депутатов, поэтому их это не очень интересует. Хотя петиция на сайте ВР об усилении ответственности за педофилию собрала уже 28 000 голосов", – возмутился политик.
Олег Ляшко считает: теперь слово за президентом.
"Право на созыв внеочередного заседания также имеет президент. Я обращаюсь к Зеленскому использовать это право, чтобы на следующей неделе безотлагательно рассмотреть законопроекты о Едином реестре педофилов и о химической кастрации педофилов. Независимо от политики нужно сделать все, чтобы защитить детей украинцев", - обратился Ляшко к Зеленскому.
Напомним, работники Приднепровского управления киберполиции совместно со следователями полиции Запорожья разоблачили 23-летнего жителя Запорожья, который насиловал двухлетнего ребенка.
Как сообщалось, в Одесской области задержан педофил, изнасиловавший и убивший 11-летнюю девочку.
А в Черниговской области правоохранители задержали ранее судимого педофила, который ходил по поселкам и приставал к маленьким девочкам. Преступник, представляясь врачом, предлагал девочкам провести медицинский осмотр.
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