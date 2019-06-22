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Ляшко требует от Зеленского созвать внеочередное заседание ВР

22 июня, 21:05

Политик требует принять законы о химической кастрации педофилов

Олег Ляшко
Олег Ляшко. Фото: Facebook

Олег Ляшко призвал Владимира Зеленского назначить внеочередное заседание Верховной Рады на следующей неделе. Требует принять законы о химической кастрации педофилов и об открытом реестре осужденных за сексуальные преступления.

Об этом он написал на свой странице в Facebook.

Политик подчеркнул, что право созывать внеочередные заседания имеет президент по Конституции, и он не должен быть равнодушным, когда почти ежедневно несовершеннолетние в Украине подвергаются сексуальным надругательствам.

"21 июня полиция Волыни задержала местного 41-летнего жителя. По словам соседки, односельчанин пытался развратить ее пятилетнюю дочь. Всего за 5 месяцев этого года 170 детей стали жертвами сексуального насилия", – отметил Ляшко.

С инициативой проведения внеочередного заседания парламента для защиты детей от педофилов лидер РПЛ выступил на прошлой пленарной неделе. Однако необходимые 150 подписей депутаты так и не дали.

"Подписалась наша фракция и несколько депутатов из других фракций. Возможно потому, что жертвами педофилов становятся дети простых украинцев, а не депутатов, поэтому их это не очень интересует. Хотя петиция на сайте ВР об усилении ответственности за педофилию собрала уже 28 000 голосов", – возмутился политик.

Олег Ляшко считает: теперь слово за президентом.

"Право на созыв внеочередного заседания также имеет президент. Я обращаюсь к Зеленскому использовать это право, чтобы на следующей неделе безотлагательно рассмотреть законопроекты о Едином реестре педофилов и о химической кастрации педофилов. Независимо от политики нужно сделать все, чтобы защитить детей украинцев", - обратился Ляшко к Зеленскому.

Напомним, работники Приднепровского управления киберполиции совместно со следователями полиции Запорожья разоблачили 23-летнего жителя Запорожья, который насиловал двухлетнего ребенка.


Видео: Сегодня

Как сообщалось, в Одесской области задержан педофил, изнасиловавший и убивший 11-летнюю девочку.

А в Черниговской области правоохранители задержали ранее судимого педофила, который ходил по поселкам и приставал к маленьким девочкам. Преступник, представляясь врачом, предлагал девочкам провести медицинский осмотр.

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Тег Рада, педофил, заседание, Ляшко, Зеленский, законы, кастрация

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